Gyertyát „gyújtott” a DVTK a Fradi győzelméhez – most már a Győrön a sor

Nem sokkal később egy újabb hazai védelmi hiba után a változatosság kedvéért Yusuf vezethetett ziccert, ezt is olvasta Sentic, az első húsz percben gyakorlatilag csak rajta múlott, hogy nem ment gólokkal a bajnokcsapat. A kezdeti sokk után némileg rendezte sorait a Diósgyőr, a zöld-fehérek nyomasztó fölénye mérséklődött, de azért félórán túl egy ízben Bokrosnak kulcsfontosságú tisztázást kellett bemutatnia a kiugrani készülő Yusuf elől. Támadásban a miskolciak egyetlen üde színfoltját Acolatse jelentette, de egyedül nem tudott csodát tenni. Így vagy úgy,

a nyilvánvalóan kontrákra berendezkedő DVTK javára legyen szólva, hogy a rajt utáni káoszt követően korrekt játékkal lehozta a félidőt 0-0-al az Európa-ligában veretlen riválisa ellen.

Szalai döntött, Acolatse a szezon gólját ollózhatta volna

A második játékrész úgy indult, ahogy az első: vendéghelyzetekkel és hazai kontrákkal – egy ilyen után Tóth Alex is kénytelen volt sárgát érő taktikai szabálytalanságot elkövetni.