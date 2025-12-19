Gyertyát „gyújtott” a DVTK a Fradi győzelméhez – most már a Győrön a sor

Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!
Bárány gólja döntött, nem állt vissza a tabella élére a Fradi.
Hiába a jelentős vendégfölény, egyetlen találat döntött Miskolcon péntek este. A Fradi ezzel egy meccsel többet játszva a tabella élére ugrott, míg a DVTK maradt a 10. helyen.
Az Európa-ligában menetelő, a bajnokságban botladozó Ferencváros diósgyőri vendégjátéka nyitotta a labdarúgó NB I 18. fordulóját péntek este.
A bennmaradásért küzdő miskolciak és a címvédésért teperő fővárosiak összecsapása első ránézésre országos kettest ígért, csakhogy a DVTK az utóbbi időben rendre borsot tört a magyar kirakatcsapat orra alá: a Fradi a legutóbbi öt egymás elleni bajnokijukból konkrétan csak egyet tudott megnyerni egy vereség és három döntetlen mellett.
Ezúttal rögtön a meccs legelején Benny Hill-showba illő jelenetek zajlottak le a hazai kapu előtt. Babos borzasztó hazaadási kísérletére Varga Barnabás csapott le, visszatett labdájával azonban Yusuf saját csapattársát, Callum O’Dowdát lőtte ki abszolút gólhelyzetben, miközben két pánikszerűen menteni igyekvő diósgyőri egymásnak csúszott neki. Pillanatokkal később Tóth Alex is ziccerbe hozta magát, Karlo Sentic bravúrral védett – alig jártunk hét percnél, már kettővel mehetett volna a Ferencváros.
Brutálisan bekezdett a Fradi, az első tíz percben ki sem tudott jönni a saját térfeléről a DVTK. Aztán amikor igen, a miskolciak idei legjobbja, Elton Acolatse egyből helyzetet teremtett, a hosszú idő után először kezdő Saponjics azonban előkészítetlenül Gróf kezei közé lőtt.
Nem sokkal később egy újabb hazai védelmi hiba után a változatosság kedvéért Yusuf vezethetett ziccert, ezt is olvasta Sentic, az első húsz percben gyakorlatilag csak rajta múlott, hogy nem ment gólokkal a bajnokcsapat. A kezdeti sokk után némileg rendezte sorait a Diósgyőr, a zöld-fehérek nyomasztó fölénye mérséklődött, de azért félórán túl egy ízben Bokrosnak kulcsfontosságú tisztázást kellett bemutatnia a kiugrani készülő Yusuf elől. Támadásban a miskolciak egyetlen üde színfoltját Acolatse jelentette, de egyedül nem tudott csodát tenni. Így vagy úgy,
a nyilvánvalóan kontrákra berendezkedő DVTK javára legyen szólva, hogy a rajt utáni káoszt követően korrekt játékkal lehozta a félidőt 0-0-al az Európa-ligában veretlen riválisa ellen.
A második játékrész úgy indult, ahogy az első: vendéghelyzetekkel és hazai kontrákkal – egy ilyen után Tóth Alex is kénytelen volt sárgát érő taktikai szabálytalanságot elkövetni.
A vendégnyomás az 57. percben érett góllá: egy baloldali beadást követően Vallejo „gyertyát fejelt” a tizenhatoson belül, a lehulló labdát meg aztán hagyták, hogy Yusuf zavartalanul bebelsőzze Sentic elé, ahol némi meglepetésre a hátvéd Szalai Gábor érkezett gólt érően (0–1).
A miskolci éjszakában fáklyaként világító Acolatse válaszul majdnem megszerezte a szezon gólját, parádés ollózása a keresztlécről vágódott le, még szerencséje sem volt, pedig ha valaki, ő megérdemelte volna. A csereként beálló ferencvárosi Joseph a 81. percben aztán minden kérdést lezárhatott volna, a DVTK másik legjobbja, Sentic azonban lábbal mutatott be bravúrt, megőrizve a minimális esélyt a pontmentésre.
Ez végül nem jött össze, az FTC így a sormintát megtörve – és a győri ETO FC-t megelőzve, legalább ideiglenesen a tabella élére ugorva – három döntetlen után ezúttal legyűrte a 10. helyen álló DVTK-t, amelynek szurkolói minden bizonnyal nem fogják szó nélkül hagyni az őszi teljesítményt.
(Nyitókép: MTI/Vajda János)