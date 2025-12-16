Ft
Tóth Alex Bundesliga RB Leipzig Ferencváros MTK FTC

Bevezetheti a magyarszabályt a német sztárcsapat

2025. december 16. 08:22

Tóth Alex mellett állítólag a legfiatalabb profi magyar focisa, Vasziljevics Andrej iránt is élénken érdeklődik az RB Leipzig. Ha ez igaz, úgy a Ferencváros mellett az MTK is nagyon jól járhatna.

2025. december 16. 08:22
null

Újabb topligás nagycsapat neve vetődött fel a Ferencváros közönségkedvencével, Tóth Alexszel kapcsolatban – a legmagyarosabb nemzetközi klub pedig akár két legyet is ütne egy csapásra. Természetesen a német Bundesligában szereplő RB Leipzigről van szó, vagyis Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenlegi, Szoboszlai Dominik korábbi klubjáról, ahol edzőként Lőw Zsolt és Bódog Tamás is dolgozott egykor. 

TÓTH Alex Ferencváros
Tóth Alex a Ferencváros után a magyar válogatottba is berobbant (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nagy pénzt szakíthatna a Ferencváros

A Ferencváros és a magyar futball egyik legnagyobb tehetségének sorsa folyamatosan téma a hazai futballközegben, a 20 éves válogatott középpályást korábban olyan angol topcsapatokkal hozták szóba, mint a Liverpool, a Newcastle vagy a Brighton. Most a lipcsei hírekkel foglalkozó RB Live állítja, hogy 

a Leipzig is kinézte magának Tóthot – egy másik élcsapattal, a Bayer Leverkusennel egyetemben –,

akinek piaci értékét már 8 millió euróra taksálják, bár a Fradi a hírek szerint nagyon szeretné ennél lényegesen több pénzért, egy 15 milliós „csomagban” értékesíteni legpiacképesebb magyar játékosát. Az RB Live bombahíre szerint mindenesetre a gazdag német Red Bull-klub és nemcsak Tóthot, hanem egy honfitársát, a jelenleg a legfiatalabb igazolt magyar labdarúgónak számító Vasziljevics Andrejt is szívesen látná soraiban! 

Ezt is ajánljuk a témában

A korábbi kiváló labdarúgó, az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal pedig magyar bajnok Dusan Vasziljevics fia tavaly mindössze 14 évesen kötött hosszútávú profi szerződést az MTK-val, csodagyereknek tartják, korosztályos válogatottként jelenleg 15 évesen az U19-esek között szórja a gólokat. A fiatalemberért állítólag már most sorban állnak Európa legnagyobb egyesületei: 

ha a Red Bull érdeklődése valós, úgy a hírek szerint a Manchester Cityt is birtokló City Grouppal, valamint a Dortmunddal, a Benficával és az Interrel is meg kellene küzdeniük Vasziljevics játékjogáért. 

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

