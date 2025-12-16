Bevezetheti a magyarszabályt a német sztárcsapat

Újabb topligás nagycsapat neve vetődött fel a Ferencváros közönségkedvencével, Tóth Alexszel kapcsolatban – a legmagyarosabb nemzetközi klub pedig akár két legyet is ütne egy csapásra. Természetesen a német Bundesligában szereplő RB Leipzigről van szó, vagyis Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenlegi, Szoboszlai Dominik korábbi klubjáról, ahol edzőként Lőw Zsolt és Bódog Tamás is dolgozott egykor.

Tóth Alex a Ferencváros után a magyar válogatottba is berobbant (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nagy pénzt szakíthatna a Ferencváros

A Ferencváros és a magyar futball egyik legnagyobb tehetségének sorsa folyamatosan téma a hazai futballközegben, a 20 éves válogatott középpályást korábban olyan angol topcsapatokkal hozták szóba, mint a Liverpool, a Newcastle vagy a Brighton. Most a lipcsei hírekkel foglalkozó RB Live állítja, hogy