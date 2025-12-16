Bevezetheti a magyarszabályt a német sztárcsapat

„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek
„Az átigazolása majd alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
Tóth Alex mellett állítólag a legfiatalabb profi magyar focisa, Vasziljevics Andrej iránt is élénken érdeklődik az RB Leipzig. Ha ez igaz, úgy a Ferencváros mellett az MTK is nagyon jól járhatna.
Újabb topligás nagycsapat neve vetődött fel a Ferencváros közönségkedvencével, Tóth Alexszel kapcsolatban – a legmagyarosabb nemzetközi klub pedig akár két legyet is ütne egy csapásra. Természetesen a német Bundesligában szereplő RB Leipzigről van szó, vagyis Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenlegi, Szoboszlai Dominik korábbi klubjáról, ahol edzőként Lőw Zsolt és Bódog Tamás is dolgozott egykor.
A Ferencváros és a magyar futball egyik legnagyobb tehetségének sorsa folyamatosan téma a hazai futballközegben, a 20 éves válogatott középpályást korábban olyan angol topcsapatokkal hozták szóba, mint a Liverpool, a Newcastle vagy a Brighton. Most a lipcsei hírekkel foglalkozó RB Live állítja, hogy
a Leipzig is kinézte magának Tóthot – egy másik élcsapattal, a Bayer Leverkusennel egyetemben –,
akinek piaci értékét már 8 millió euróra taksálják, bár a Fradi a hírek szerint nagyon szeretné ennél lényegesen több pénzért, egy 15 milliós „csomagban” értékesíteni legpiacképesebb magyar játékosát. Az RB Live bombahíre szerint mindenesetre a gazdag német Red Bull-klub és nemcsak Tóthot, hanem egy honfitársát, a jelenleg a legfiatalabb igazolt magyar labdarúgónak számító Vasziljevics Andrejt is szívesen látná soraiban!
Ezt is ajánljuk a témában
„Az átigazolása majd alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
Ezt is ajánljuk a témában
Akár már januárban busás pénzt kaphatna érte a Ferencváros.
A korábbi kiváló labdarúgó, az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal pedig magyar bajnok Dusan Vasziljevics fia tavaly mindössze 14 évesen kötött hosszútávú profi szerződést az MTK-val, csodagyereknek tartják, korosztályos válogatottként jelenleg 15 évesen az U19-esek között szórja a gólokat. A fiatalemberért állítólag már most sorban állnak Európa legnagyobb egyesületei:
ha a Red Bull érdeklődése valós, úgy a hírek szerint a Manchester Cityt is birtokló City Grouppal, valamint a Dortmunddal, a Benficával és az Interrel is meg kellene küzdeniük Vasziljevics játékjogáért.
(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)