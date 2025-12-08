Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tóth Alex Fradi Liverpool Ferencváros Szoboszlai Dominik FTC

Nem zörög a haraszt: Liverpoolban állítják, Szoboszlai újabb magyarnak taposta ki az utat

2025. december 08. 10:06

Az egyik liverpooli portál szerint a Vörösök állítólag már keresik a Szoboszlai Dominikhoz hozzá hasonló erősítést. A ferencvárosi Tóth Alex pedig felkeltette az érdeklődésüket, ám a 15 millió eurós piaci értéke okozhat némi problémát a tárgyalások során.

2025. december 08. 10:06
null

A csapat körüli káosz, az eredménytelenség, valamint Arne Slot megkérdőjelezhető taktikai rendszerének ellenére Szoboszlai Dominik továbbra is kiemelkedik a Liverpoolból. Az angol bajnoki címvédő több kulcsjátékosa is messze van a legjobb formájától, miközben az új igazolások sem igazán működnek – Alexander Isak alig találkozik a labdával, Florian Wirtznek pedig nemcsak a gólok, de a gólpasszok sem jönnek –, a székesfehérvári labdarúgót bárhová is teszik, szinte mindig húzóember a Vörösöknél – ezt nem mi állítjuk, hanem a liverpooli ügyekben általában jól értesült Anfield Watch. A portál szerint „teljesen egyértelmű, hogy jelenleg Szoboszlai a Pool legjobb futballistája, és úgy tudják, a klub állítólag már keresi is a hozzá hasonló erősítést – egy másik magyar középpályás személyében”. Ez egybecseng a Football Insider és a Sky Germany értesüléseivel, miután mindkét oldal arról cikkezett nemrég, hogy a Newcastle mellett a Liverpool is felfigyelt a Ferencváros fiataljára, Tóth Alexre.

Tóth Alex, Liverpool, Szoboszlai Dominik, Ferencváros
Szoboszlai Dominik (balra) és Tóth Alex a magyar válogatottban és Liverpoolban is egy csapatban futballozhat?

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex: Liverpoolban remélik, hogy Szoboszlai lesz a mérleg nyelve

Tóthtal kapcsolatban megjegyzik,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt
Tovább a cikkhezchevron

„alapvetően mélységi szerepkörben mozog, és bár nem feltétlenül a támadások főszereplője, de rengeteg helyzetet teremt a társaknak. Idén a magyar válogatott is felfedezte, és azóta szinte alapember lett, ráadásul egy előrébb tolt, kreatívabb poszton – Szoboszlai Dominik mögött.” 

Az Anfield Watch mindenesetre arra is rámutat, hogy a hússzoros angol bajnok az AZ Alkmaar játékosát, Kees Smitet is szemmel tartja. A lapnál úgy vélik, a 20 éves fradista egyik legnagyobb problémája az értéke: a 15 millió euróra becsült piaci ára miatt bonyolult tárgyalásokra van kilátás. 

A Newcastle így könnyen háttérbe szorulhat, főleg ha a fiatal középpályást csábítja a lehetőség, hogy együtt játszhasson Szoboszlaival 

– teszik hozzá, abban reménykedve, hogy az egyesület viszonylag hamar lép a magyar tehetség ügyében.

Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a Mandinernek megerősítette, hogy Európa legkomolyabb csapatai állnak sorban az FTC játékmesteréért. „A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk zsákbamacskát azzal, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül” – közölte lapunkkal az ügynök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oli Scarff / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!