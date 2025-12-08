Nem zörög a haraszt: Liverpoolban állítják, Szoboszlai újabb magyarnak taposta ki az utat

„alapvetően mélységi szerepkörben mozog, és bár nem feltétlenül a támadások főszereplője, de rengeteg helyzetet teremt a társaknak. Idén a magyar válogatott is felfedezte, és azóta szinte alapember lett, ráadásul egy előrébb tolt, kreatívabb poszton – Szoboszlai Dominik mögött.”

Az Anfield Watch mindenesetre arra is rámutat, hogy a hússzoros angol bajnok az AZ Alkmaar játékosát, Kees Smitet is szemmel tartja. A lapnál úgy vélik, a 20 éves fradista egyik legnagyobb problémája az értéke: a 15 millió euróra becsült piaci ára miatt bonyolult tárgyalásokra van kilátás.

A Newcastle így könnyen háttérbe szorulhat, főleg ha a fiatal középpályást csábítja a lehetőség, hogy együtt játszhasson Szoboszlaival

– teszik hozzá, abban reménykedve, hogy az egyesület viszonylag hamar lép a magyar tehetség ügyében.

Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a Mandinernek megerősítette, hogy Európa legkomolyabb csapatai állnak sorban az FTC játékmesteréért. „A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk zsákbamacskát azzal, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül” – közölte lapunkkal az ügynök.