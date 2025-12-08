Nem zörög a haraszt: Liverpoolban állítják, Szoboszlai újabb magyarnak taposta ki az utat

Áll a bál Liverpoolban: Szoboszlai cimborája ország-világ előtt kiteregette a szennyest
A klublegendának tönkrement a kapcsolata a vezetőedzővel, és úgy érzi, az utóbbi napokban elfogadhatatlanul bántak vele.
Az egyik liverpooli portál szerint a Vörösök állítólag már keresik a Szoboszlai Dominikhoz hozzá hasonló erősítést. A ferencvárosi Tóth Alex pedig felkeltette az érdeklődésüket, ám a 15 millió eurós piaci értéke okozhat némi problémát a tárgyalások során.
A csapat körüli káosz, az eredménytelenség, valamint Arne Slot megkérdőjelezhető taktikai rendszerének ellenére Szoboszlai Dominik továbbra is kiemelkedik a Liverpoolból. Az angol bajnoki címvédő több kulcsjátékosa is messze van a legjobb formájától, miközben az új igazolások sem igazán működnek – Alexander Isak alig találkozik a labdával, Florian Wirtznek pedig nemcsak a gólok, de a gólpasszok sem jönnek –, a székesfehérvári labdarúgót bárhová is teszik, szinte mindig húzóember a Vörösöknél – ezt nem mi állítjuk, hanem a liverpooli ügyekben általában jól értesült Anfield Watch. A portál szerint „teljesen egyértelmű, hogy jelenleg Szoboszlai a Pool legjobb futballistája, és úgy tudják, a klub állítólag már keresi is a hozzá hasonló erősítést – egy másik magyar középpályás személyében”. Ez egybecseng a Football Insider és a Sky Germany értesüléseivel, miután mindkét oldal arról cikkezett nemrég, hogy a Newcastle mellett a Liverpool is felfigyelt a Ferencváros fiataljára, Tóth Alexre.
Tóthtal kapcsolatban megjegyzik,
„alapvetően mélységi szerepkörben mozog, és bár nem feltétlenül a támadások főszereplője, de rengeteg helyzetet teremt a társaknak. Idén a magyar válogatott is felfedezte, és azóta szinte alapember lett, ráadásul egy előrébb tolt, kreatívabb poszton – Szoboszlai Dominik mögött.”
Az Anfield Watch mindenesetre arra is rámutat, hogy a hússzoros angol bajnok az AZ Alkmaar játékosát, Kees Smitet is szemmel tartja. A lapnál úgy vélik, a 20 éves fradista egyik legnagyobb problémája az értéke: a 15 millió euróra becsült piaci ára miatt bonyolult tárgyalásokra van kilátás.
A Newcastle így könnyen háttérbe szorulhat, főleg ha a fiatal középpályást csábítja a lehetőség, hogy együtt játszhasson Szoboszlaival
– teszik hozzá, abban reménykedve, hogy az egyesület viszonylag hamar lép a magyar tehetség ügyében.
Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a Mandinernek megerősítette, hogy Európa legkomolyabb csapatai állnak sorban az FTC játékmesteréért. „A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk zsákbamacskát azzal, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül” – közölte lapunkkal az ügynök.
Nyitókép: Oli Scarff / AFP