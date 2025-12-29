Varga Judit! Szerintetek mi a „hányinger”?

Olyasvalaki védte be Varga Juditot, aki eddig izomból támadta a Fideszt
Még ő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, amit Magyar Péter művelt gyermekei édesanyjával.
„Varga Judit! Itt az háborított fel, hogy kriminalizálja és dehumanizálja a kormány az intézetis és gyermekotthonokban élő gyerekeket, akiket elárult és magukra hagyott?
Vagy esetleg Juhász Péter Pálra reagáltál így, aki társaival emberkereskedői hálózatot hozott létre intézetis gyerekekből, amiről a Fidesz tudott, de eltussolta?
Vagy arra, hogy »apám félkész mezőgazdasági üzem«-ének kellene hinnünk Orbán hatvanpusztai dácsáját?
Vagy az a hányinger, hogy Marolcsy és a brigádja még mindig nincs börtönben?
Vagy az borított ki, hogy a tökkelütött Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Cristiano Ronaldo?
Szerintetek mi a »hányinger«?”
