Varga Judit! Szerintetek mi a „hányinger”?

„Varga Judit! Itt az háborított fel, hogy kriminalizálja és dehumanizálja a kormány az intézetis és gyermekotthonokban élő gyerekeket, akiket elárult és magukra hagyott?

Vagy esetleg Juhász Péter Pálra reagáltál így, aki társaival emberkereskedői hálózatot hozott létre intézetis gyerekekből, amiről a Fidesz tudott, de eltussolta?