mészáros lőrinc varga judit fidesz hányinger

Varga Judit! Szerintetek mi a „hányinger”?

2025. december 29. 17:30

Az borított ki, hogy a tökkelütött Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Cristiano Ronaldo?

2025. december 29. 17:30
Molnár Áron
Molnár Áron
„Varga Judit! Itt az háborított fel, hogy kriminalizálja és dehumanizálja a kormány az intézetis és gyermekotthonokban élő gyerekeket, akiket elárult és magukra hagyott?

Vagy esetleg Juhász Péter Pálra reagáltál így, aki társaival emberkereskedői hálózatot hozott létre intézetis gyerekekből, amiről a Fidesz tudott, de eltussolta? 

Vagy arra, hogy »apám félkész mezőgazdasági üzem«-ének kellene hinnünk Orbán hatvanpusztai dácsáját?

Vagy az a hányinger, hogy Marolcsy és a brigádja még mindig nincs börtönben?

Vagy az borított ki, hogy a tökkelütött Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Cristiano Ronaldo? 

Szerintetek mi a »hányinger«?”

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 29. 18:24
2025. december 29. 18:24
te fiam te vagy az -- haza megy ez egyszerű ebédelni és kérdezi az anyját - Mi a moslék anyám -- A POFÁD FIAM ! EKKORA ÓCSKA SZART MINT TE RITKÁN TALÁLNI
Válasz erre
0
0
support-2
2025. december 29. 18:24
Arról is írhatna höbörgésében, hogy ő milyen jól megél az élete kiemelkedő butyuta szetepének eljátszásánól. A Mi kis falunk, a politiki megmondó emberek közé repítette, gondol9m nem kevés pénzt kap a háttér mecénásoktól, hogy valamilyen oda nem.illő sületlenséget mond. Úgy látszik Újvidéken is születnek genetikai prolik, az utóbbi nem munkásokra vonatkozik, hanem az irigység szülte hergelésre. Neki ez a művészet...
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. december 29. 18:19
Nyálleszívó automata. Recsken tudtál volna követ vájni?
Válasz erre
2
0
Galerida
2025. december 29. 18:11
Felkért hozzászóló, vagy hasznos idióta? Nehéz eldönteni, de ezzel a stílussal nem hoz hasznot...
Válasz erre
1
0
