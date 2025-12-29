Ft
európai tanács magyarország digitális euró eu

Történelmi lépésről terelte el a figyelmet Ukrajna támogatása és a gazdák haragja

2025. december 29. 15:12

Akkor is fel kell készülnünk az új fizetőeszközre, ha még sokáig ragaszkodunk a forinthoz.

2025. december 29. 15:12
digitális euró

Az Európai Tanács december 18-ai ülésének politikailag fajsúlyos két napirendi pontja – Ukrajna támogatása és a Mercosur-megállapodás aláírás előtti jóváhagyása – mellett szinte teljesen elsikkadt a harmadik megvitatott kérdés. 

Megállapodás született a Tanács tárgyalási irányelvéről azokkal az euró szerepének megerősítését célzó kulcsfontosságú javaslatokkal kapcsolatban is, amelyek lehetővé teszik majd a digitális euró bevezetését, valamint pontosítják az eurókészpénz törvényes fizetőeszköz-státuszát – számolt be a Portfólió.

A elfogadott javaslatok két olyan rendelet megalkotására vonatkoznak, amelyek meghatározzák a digitális euró lehetséges kibocsátásának jogi kereteit, valamint egy olyan rendeletre, amely erősíti a hagyományos készpénz szerepét az EU-ban azáltal, hogy jogilag szavatolja annak széles körű elfogadását és elérhetőségét.

A digitális euró kiegészítené a hagyományos készpénzt, vagyis az euróbankjegyeket és érméket, mégpedig úgy, hogy az euróövezetben a nagyközönség valamint a vállalkozások számára bármikor és bárhol elérhető legyen fizetések lebonyolítására.

Az elgondolások szerint a digitális euró:

  • online vagy offline egyaránt használható lenne, vagyis használatához nem szükséges internetkapcsolat;
  • a fizetések és a pénzátutalások magas fokú adatvédelem mellett történnének;
  • a nemzeti és nemzetközi kártyák vagy a magántulajdonú szolgáltatók által üzemeltetett fizetési alkalmazások mellett, azokkal párhuzamosan létezne.

Magyarország sem maradhat ki a közös digitális pénzből

A Portfólió arra hívja fel a figyelmet, noha a bevezetésre évek múlva kerülhet sor, ráadásul hazánk nem az euróövezet tagja, ennek ellenére 

Magyarországot is érinti a digitális euró bevezetése, a vállalkozásoknak muszáj lesz felkészülniük az új fizetőeszközre. A digitális euró bevezetése az euróövezetbe nem tartozó országokra is feladatot ró, amit jól mutat, hogy a Tanács tárgyalási irányelvet határozott meg az Európai Parlamenttel az euróövezeten kívüli pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitális euró szolgáltatásokról szóló rendeletről is. 

A mandátum – egyebek között – kimondja, hogy az Unióban bejegyzett valamennyi fizetési szolgáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy azonos feltételek mellett nyújtson fizetési szolgáltatásokat digitális euróban a természetes vagy jogi személyeknek. Ezen túlmenően a nem euróövezeti tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyekre vonatkozik a digitális euró forgalmazásának a kötelezettsége, vagy amelyek úgy döntenek, hogy digitális euróban történő fizetési szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazniuk a digitális euró forgalmazása során, mint a többi pénzforgalmi szolgáltatóknak.

Honfitársaink tízezrei dolgoznak és kapnak fizetést az euróövezetbe tartozó országokban, évente több százezren utaznak nyaralni, pihenni vagy bevásárolni a szomszédos országokba – emlékeztet a gazdasági portál. Nem is szólva arról az évente több, mint tíz millió turistáról, akiknek jelentős hányada euróövezeti országokból érkezik hozzánk és vesz igénybe különböző szolgáltatásokat. 

Nem kérdés, hogy a mindennapi ügyletekben a digitális euró szinte azonnal megjelenik, ezért addigra a hazai pénzintézeteknek és más pénzügyi szolgáltatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a kereskedőknek, valamint a jelentős átutazóforgalmat kiszolgáló szervezeteknek már készen kell állniuk a kezelésére. 

A Magyar Nemzeti Bank és a hazai pénzintézetek ugyan már a kezdetek óta figyelemmel kísérik a digitális euróval kapcsolatos fejleményeket, de a passzív követésből immár át kell váltani az aktív felkészülésre.

Nyitókép: Pixabay

Burdisgarage
2025. december 29. 16:10
Szerintem legyen a karunkon egy óra, ami méri, hogy mennyi időnk van hátra, az lenne a pénzünk és abban kapnánk a fizetésünk. Szeringem így igazságos lenne mindenkinek. Irónői
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2025. december 29. 15:57 Szerkesztve
Az euró be fogja vezetni saját magát. Úgy fog kezdődni mint Horvátországban, ahol először csak egy-két apartman kérte a szállásdíjat a tengerparton euróban, aztán meg minden szálláshely. Pedig a kuna szinte semmit nem romlott az utolsó 10-15 évben. (2006-ban 7,5 kuna volt egy euró) Balatoni apartmanért már itt is kérnek eurót, sőt Bp.-en már albérletért is. A határt meg bármelyik irányba át lehet lépni, a második-harmadik faluban már egy rozsdás görbe szöget nem ad senki Ft-ért, euróért viszont bárhol, bárki, bármit. Szóval maradhat kormányon a fidesz bármeddig, az élet ezt ki fogja kényszeríteni. És ha a digitális elszámolás tényleg euróban lesz, a Ft-nak rövid időn belül harangoznak. És ez így lesz jó. Há' nem mondom, lesz egy "hátránya". Akkor ugyanis az egybites krumpliért megvett fidesz birkának is ránézésre nyilvánvalóvá válnak a bérek és az árak közötti különbségek.
Válasz erre
2
2
robogo72
2025. december 29. 15:54
Amíg forint van, addig korátlan hitelkibocsájtás lehetséges. Ez egyrész jó, pl. fiatalok ingatlanhoz tudnak jutni, és ha pénzügyi kormányzat irányvonala marad, akkor a következő kibocsájtás elinflálja a hiteltőkét/törlesztőrészletet. A gazdaság felpörög, a költségvetésben több pénz landol. Viszont aki nem vesz ingatlant, az csak elszenvedi az inflációt, a rendszer sérülékeny, lufi időnként kipukkad, ld az utóbbi éveket. Ha jön az euro, a játszótér jelentősen szűkül, a gazdaság lelassul. A fiatalok nehezebben jutnak lakáshoz, a költsévetés csóróbb, viszont kisebb infláció valószínű, akár nulla közeli. Ami nem biztos, hogy bárkinek a jólétét növeli. Lufi nincs, viszont a takaréklángon működő gazdaság nehezebben gyógyul ki egy kisebb náthából is.
Válasz erre
2
0
gabor87
2025. december 29. 15:53
Gyerekek. E. Unió sem biztos, hogy lesz 5-10 év múlva és amíg ez a kormány van addig meg euró se szóval...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!