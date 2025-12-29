Történelmi lépésről terelte el a figyelmet Ukrajna támogatása és a gazdák haragja

Az Európai Tanács december 18-ai ülésének politikailag fajsúlyos két napirendi pontja – Ukrajna támogatása és a Mercosur-megállapodás aláírás előtti jóváhagyása – mellett szinte teljesen elsikkadt a harmadik megvitatott kérdés.

Megállapodás született a Tanács tárgyalási irányelvéről azokkal az euró szerepének megerősítését célzó kulcsfontosságú javaslatokkal kapcsolatban is, amelyek lehetővé teszik majd a digitális euró bevezetését, valamint pontosítják az eurókészpénz törvényes fizetőeszköz-státuszát – számolt be a Portfólió.