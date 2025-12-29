Történelmi lépésről terelte el a figyelmet Ukrajna támogatása és a gazdák haragja

Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)
Három évtizede nem tapasztalt európai összefogás állíthatja meg az EU döntéshozóit.
Akkor is fel kell készülnünk az új fizetőeszközre, ha még sokáig ragaszkodunk a forinthoz.
Az Európai Tanács december 18-ai ülésének politikailag fajsúlyos két napirendi pontja – Ukrajna támogatása és a Mercosur-megállapodás aláírás előtti jóváhagyása – mellett szinte teljesen elsikkadt a harmadik megvitatott kérdés.
Megállapodás született a Tanács tárgyalási irányelvéről azokkal az euró szerepének megerősítését célzó kulcsfontosságú javaslatokkal kapcsolatban is, amelyek lehetővé teszik majd a digitális euró bevezetését, valamint pontosítják az eurókészpénz törvényes fizetőeszköz-státuszát – számolt be a Portfólió.
Magyarország már nincs egyedül Brüsszelben.
A elfogadott javaslatok két olyan rendelet megalkotására vonatkoznak, amelyek meghatározzák a digitális euró lehetséges kibocsátásának jogi kereteit, valamint egy olyan rendeletre, amely erősíti a hagyományos készpénz szerepét az EU-ban azáltal, hogy jogilag szavatolja annak széles körű elfogadását és elérhetőségét.
A digitális euró kiegészítené a hagyományos készpénzt, vagyis az euróbankjegyeket és érméket, mégpedig úgy, hogy az euróövezetben a nagyközönség valamint a vállalkozások számára bármikor és bárhol elérhető legyen fizetések lebonyolítására.
Az elgondolások szerint a digitális euró:
Magyarország sem maradhat ki a közös digitális pénzből
A Portfólió arra hívja fel a figyelmet, noha a bevezetésre évek múlva kerülhet sor, ráadásul hazánk nem az euróövezet tagja, ennek ellenére
Magyarországot is érinti a digitális euró bevezetése, a vállalkozásoknak muszáj lesz felkészülniük az új fizetőeszközre. A digitális euró bevezetése az euróövezetbe nem tartozó országokra is feladatot ró, amit jól mutat, hogy a Tanács tárgyalási irányelvet határozott meg az Európai Parlamenttel az euróövezeten kívüli pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtott digitális euró szolgáltatásokról szóló rendeletről is.
A mandátum – egyebek között – kimondja, hogy az Unióban bejegyzett valamennyi fizetési szolgáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy azonos feltételek mellett nyújtson fizetési szolgáltatásokat digitális euróban a természetes vagy jogi személyeknek. Ezen túlmenően a nem euróövezeti tagállamokban bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyekre vonatkozik a digitális euró forgalmazásának a kötelezettsége, vagy amelyek úgy döntenek, hogy digitális euróban történő fizetési szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazniuk a digitális euró forgalmazása során, mint a többi pénzforgalmi szolgáltatóknak.
Honfitársaink tízezrei dolgoznak és kapnak fizetést az euróövezetbe tartozó országokban, évente több százezren utaznak nyaralni, pihenni vagy bevásárolni a szomszédos országokba – emlékeztet a gazdasági portál. Nem is szólva arról az évente több, mint tíz millió turistáról, akiknek jelentős hányada euróövezeti országokból érkezik hozzánk és vesz igénybe különböző szolgáltatásokat.
Nem kérdés, hogy a mindennapi ügyletekben a digitális euró szinte azonnal megjelenik, ezért addigra a hazai pénzintézeteknek és más pénzügyi szolgáltatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a kereskedőknek, valamint a jelentős átutazóforgalmat kiszolgáló szervezeteknek már készen kell állniuk a kezelésére.
A Magyar Nemzeti Bank és a hazai pénzintézetek ugyan már a kezdetek óta figyelemmel kísérik a digitális euróval kapcsolatos fejleményeket, de a passzív követésből immár át kell váltani az aktív felkészülésre.
