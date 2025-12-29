Kódexet lophatott a Sándor-palotából az a férfi, akinek az lett volna a dolga, hogy megakadályozza a lopásokat

Értékes kódexet lovasított meg a Sándor-palotából a köztársasági elnök védelmére kirendelt TEK-es egység egyik tagja – értesült a 24.hu. Az illető állítólag megpróbálta eladni a könyvritkaságot.

A 24.hu megkereste a TEK és az Országos Rendőr-főkapitányságának sajtóosztályát, valamint az államfői hivatal sajtóirodáját is, de nem sikerült bővebb információkhoz jutnia, így azt sem lehet tudni, pontosan mely kódexet vitték el a Sándor-palotából.