Sándor-palota lopás kódex

Kódexet lophatott a Sándor-palotából az a férfi, akinek az lett volna a dolga, hogy megakadályozza a lopásokat

2025. december 29. 15:19

Állítólag megpróbálta eladni az értékes irományt.

2025. december 29. 15:19
null

Értékes kódexet lovasított meg a Sándor-palotából a köztársasági elnök védelmére kirendelt TEK-es egység egyik tagja – értesült a 24.hu. Az illető állítólag megpróbálta eladni a könyvritkaságot.

A 24.hu megkereste a TEK és az Országos Rendőr-főkapitányságának sajtóosztályát, valamint az államfői hivatal sajtóirodáját is, de nem sikerült bővebb információkhoz jutnia, így azt sem lehet tudni, pontosan mely kódexet vitték el a Sándor-palotából.

A Központi Nyomozó Főügyészség annyit elárult a hírportálnak, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben,

ráadásul nem is egy, hanem több, nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt.

A Főügyészség továbbá azt is megírta válaszában, hogy a 24.hu értesüléseiben szereplő információk nem teljesen voltak pontosak – az mindenesetre elég biztosnak tűnik, hogy valaki (vagy valakik) egy (vagy több) nagy értékű kódexet valóban eltulajdonított a Sándor-palotából.

Nyitókép: sandorpalota.hu

 

sarzal
2025. december 29. 15:48
aztán vajon hol gondolta eladni ez az okoska....
papalimapapa
2025. december 29. 15:39
Fertőzött minden állomány. Az összetétel a magyar átlagot mutatja. Úgy teszünk - műfelháborodva - mintha nem tudnánk, tapasztalnánk, hogy a zsaruk, a NAV-osok, önkormányzatok, egészségügyi intézmények, közszolgáltatók és egyéb hatóságok állományában ne találkoznánk nap, mint nap pénzért sokmindenre kapható piti bűnözőkkel...
csulak
2025. december 29. 15:36
igazi tiszaszavazokent viselkedett, remelem kirugjak
herbert
2025. december 29. 15:30
Kösz, Pintér.
