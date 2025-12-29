Kódexet lophatott a Sándor-palotából az a férfi, akinek az lett volna a dolga, hogy megakadályozza a lopásokat

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Állítólag megpróbálta eladni az értékes irományt.
Értékes kódexet lovasított meg a Sándor-palotából a köztársasági elnök védelmére kirendelt TEK-es egység egyik tagja – értesült a 24.hu. Az illető állítólag megpróbálta eladni a könyvritkaságot.
A 24.hu megkereste a TEK és az Országos Rendőr-főkapitányságának sajtóosztályát, valamint az államfői hivatal sajtóirodáját is, de nem sikerült bővebb információkhoz jutnia, így azt sem lehet tudni, pontosan mely kódexet vitték el a Sándor-palotából.
A Központi Nyomozó Főügyészség annyit elárult a hírportálnak, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben,
ráadásul nem is egy, hanem több, nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt.
A Főügyészség továbbá azt is megírta válaszában, hogy a 24.hu értesüléseiben szereplő információk nem teljesen voltak pontosak – az mindenesetre elég biztosnak tűnik, hogy valaki (vagy valakik) egy (vagy több) nagy értékű kódexet valóban eltulajdonított a Sándor-palotából.
