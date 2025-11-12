Ft
rendőrség lopás csecsemő VIII. kerület

Elképesztő magyarázatot adott tettére a józsefvárosi csecsemőtolvaj

2025. november 12. 13:26

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és elmeorvosi vizsgálat is várható.

2025. november 12. 13:26
null

November 8-án délután a VIII. kerületből érkezett bejelentés a rendőrséghez, miszerint egy édesanya újszülött gyermeke eltűnt a lakásból – mondta el a BRFK sajtótájékoztatóján.

A nyomozás során kiderült, hogy a csecsemőt egy 31 éves Renáta nevű nő vitte el, akivel az anya mindössze két nappal korábban ismerkedett meg. Renáta magát egy alapítvány munkatársaként mutatta be, és azt állította, hogy az édesanyának az alapítvány segítséget ajánlott fel, amit azonban csak más helyszínen tud átvenni. Renáta azt is felajánlotta, hogy amíg az édesanya átveszi az adományozott tárgyakat, addig vigyáz a gyermekre.

Amikor az anya rájött a csalásra, Renáta már elmenekült a csecsemővel.

Másfél órával később újabb bejelentés érkezett: a nő a SOTE egyik csecsemőgondozójába helyezte a gyermeket, majd távozott a kórházból.

A rendőrség tájékoztatása szerint Renáta vallomást tett, és azt állította, hogy biológiai okok miatt nem lehetett saját gyermeke. Először a saját lakásába vitte a csecsemőt, ahol családtagjai előtt saját gyermekeként mutatta be, majd úgy döntött, nem tartja meg, ezért a kórház felé indult. A nő jelenleg szabadlábon védekezik, és elmondása szerint megbánta tettét.

A rendőrség az elkövetőt 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, ami akár öt év szabadságvesztéssel is járhat. A nyomozás folyamatban van, és elmeorvosi vizsgálat is várható. Kiderült, hogy Renáta alapítványi munkával kapcsolatos állítása is hamis volt, valójában nem állt kapcsolatban ilyen szervezettel.

A sajtótájékoztatón bemutatott felvételeken a nőt párducmintás ruhában, szőke parókával álcázva látták, amint a karjában a csecsemővel egy épület felé igyekszik. A rendőrség a lakásban megtalálta a kék takarót és a parókát, amelyeket a nő használt.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***

