Elképesztő magyarázatot adott tettére a józsefvárosi csecsemőtolvaj

November 8-án délután a VIII. kerületből érkezett bejelentés a rendőrséghez, miszerint egy édesanya újszülött gyermeke eltűnt a lakásból – mondta el a BRFK sajtótájékoztatóján.

A nyomozás során kiderült, hogy a csecsemőt egy 31 éves Renáta nevű nő vitte el, akivel az anya mindössze két nappal korábban ismerkedett meg. Renáta magát egy alapítvány munkatársaként mutatta be, és azt állította, hogy az édesanyának az alapítvány segítséget ajánlott fel, amit azonban csak más helyszínen tud átvenni. Renáta azt is felajánlotta, hogy amíg az édesanya átveszi az adományozott tárgyakat, addig vigyáz a gyermekre.

Amikor az anya rájött a csalásra, Renáta már elmenekült a csecsemővel.

Másfél órával később újabb bejelentés érkezett: a nő a SOTE egyik csecsemőgondozójába helyezte a gyermeket, majd távozott a kórházból.

A rendőrség tájékoztatása szerint Renáta vallomást tett, és azt állította, hogy biológiai okok miatt nem lehetett saját gyermeke. Először a saját lakásába vitte a csecsemőt, ahol családtagjai előtt saját gyermekeként mutatta be, majd úgy döntött, nem tartja meg, ezért a kórház felé indult. A nő jelenleg szabadlábon védekezik, és elmondása szerint megbánta tettét.