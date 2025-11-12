Robbanás történt Pest vármegyében: akcióba lépett a TEK (VIDEÓ)

Egy 66 éves férfit vett őrizetbe a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, miután házi készítésű csőbombát robbantott fel apósa közelében Monorierdőn.

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a 67 éves férfi november 8-án reggel egy „eladó” feliratú táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált a háza kerítésére akasztva.

A csomagot magához vette, és a házba indult vele, amikor az abban elrejtett robbanószerkezet hirtelen működésbe lépett.

A detonáció következtében az áldozat súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A környéken senki nem látta, ki helyezhette el a gyanús csomagot, ám a Pest vármegyei rendőrök még aznap beazonosították a feltételezett elkövetőt: az áldozat sógorát, aki a gyanú szerint elkészítette és a kerítésre akasztotta a robbanószerkezetet.