Terrorelhárítási Központ TEK rendőr csőbomba

Robbanás történt Pest vármegyében: akcióba lépett a TEK (VIDEÓ)

2025. november 12. 10:46

A detonáció következtében a 67 éves áldozat súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

2025. november 12. 10:46
null

Egy 66 éves férfit vett őrizetbe a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, miután házi készítésű csőbombát robbantott fel apósa közelében Monorierdőn.

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a 67 éves férfi november 8-án reggel egy „eladó” feliratú táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált a háza kerítésére akasztva. 

A csomagot magához vette, és a házba indult vele, amikor az abban elrejtett robbanószerkezet hirtelen működésbe lépett.

A detonáció következtében az áldozat súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A környéken senki nem látta, ki helyezhette el a gyanús csomagot, ám a Pest vármegyei rendőrök még aznap beazonosították a feltételezett elkövetőt: az áldozat sógorát, aki a gyanú szerint elkészítette és a kerítésre akasztotta a robbanószerkezetet.

A férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, ennek ellenére a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben a rendőrség robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, valamint életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt folytat nyomozást.

Nyitókép: Kiss Dániel / MTI

europész
2025. november 12. 11:24
Most mi is van?Az aposat vagy a sogorat intezte e el?Mandi ezt tisztazni kellene.
satrafa-2
2025. november 12. 10:55
Monorierdő? Az c-kategória, nem?
Bitrex®
2025. november 12. 10:49
Tiszások egymásközt.
