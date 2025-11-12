Robbanás történt Pest vármegyében: akcióba lépett a TEK (VIDEÓ)

Káosz Budapesten: egy felfegyverkezett férfi ment be az óvodába – a TEK és a rendőrség azonnal lezárta a környéket (VIDEÓ)
Egy 66 éves férfit vett őrizetbe a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, miután házi készítésű csőbombát robbantott fel apósa közelében Monorierdőn.
A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a 67 éves férfi november 8-án reggel egy „eladó” feliratú táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált a háza kerítésére akasztva.
A csomagot magához vette, és a házba indult vele, amikor az abban elrejtett robbanószerkezet hirtelen működésbe lépett.
A detonáció következtében az áldozat súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.
A környéken senki nem látta, ki helyezhette el a gyanús csomagot, ám a Pest vármegyei rendőrök még aznap beazonosították a feltételezett elkövetőt: az áldozat sógorát, aki a gyanú szerint elkészítette és a kerítésre akasztotta a robbanószerkezetet.
A férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, ennek ellenére a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben a rendőrség robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, valamint életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt folytat nyomozást.
