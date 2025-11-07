Káosz Budapesten: egy felfegyverkezett férfi ment be az óvodába – a TEK és a rendőrség azonnal lezárta a környéket (VIDEÓ)

Pattanásig feszült a hangulat: Orbán kőkeményen helyretette Zelenszkijt
Alaptalanul vádaskodott az ukrán elnök.
58 gyermeket és 13 felnőttet kellett kimenekíteni.
Döbbenetes esetről számolt be a rendőrség. Mint írták, a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. november 7-én egy felfegyverkezett férfiről érkezett információ.
A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását. A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára.
A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről,
akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben.
A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.
A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van – írták.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
