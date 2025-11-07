Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

rendőrség óvoda TEK rendőr gyerek Budapest kés

Káosz Budapesten: egy felfegyverkezett férfi ment be az óvodába – a TEK és a rendőrség azonnal lezárta a környéket (VIDEÓ)

2025. november 07. 16:31

58 gyermeket és 13 felnőttet kellett kimenekíteni.

2025. november 07. 16:31
null

Döbbenetes esetről számolt be a rendőrség. Mint írták, a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. november 7-én egy felfegyverkezett férfiről érkezett információ.

A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását. A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára.

A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről,

akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben.

A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.

A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van – írták.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A nyitókép illusztráció. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

kalyibagaliba
2025. november 07. 19:17
Orbán a tárgyalás közben remélem felveti Trumpnak, friss hazai hírként!!!
kalyibagaliba
2025. november 07. 19:14
Ha az én gyerekem járna oda és én meglátnám, kapnék vagy 5 évet felfüggesztve!!! De adjanak 10-et.
cutcopy
2025. november 07. 19:06
A felfegyverkezett férfi hosszas tárgyalás után végül lettet a bugylibicskát..
zsugabubus-2
2025. november 07. 18:54
Amúgy biztos, hogy fegyver volt? Lehet, csak hullámot vetett a dzsekije!
