Káosz Budapesten: egy felfegyverkezett férfi ment be az óvodába – a TEK és a rendőrség azonnal lezárta a környéket (VIDEÓ)

Döbbenetes esetről számolt be a rendőrség. Mint írták, a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. november 7-én egy felfegyverkezett férfiről érkezett információ.

A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását. A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára.

A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről,

akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben.