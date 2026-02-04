Rémálom Sülysápon: gyermekkel együtt loptak el egy autót a bölcsőde parkolójából

Szerda reggel rendkívül ijesztő eset történt Sülysápon: a helyi bölcsőde parkolójából elloptak egy autót, amelyben a tulajdonos nagyobb gyermeke ült. Hornika László polgármester Facebook-bejegyzésében így írta: „A jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt – a gyermekkel együtt.”

A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket az út szélén hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség gyors és hatékony munkájának köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül Újszászon elfogták, jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányság „vendégszeretetét” élvezi. Hornika László hangsúlyozta: „Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.