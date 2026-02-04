Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
hornika lászló rendőrség lopás Sülysáp

Rémálom Sülysápon: gyermekkel együtt loptak el egy autót a bölcsőde parkolójából

2026. február 04. 14:18

Szerda reggel történt az ijesztő eset.

2026. február 04. 14:18
null

Szerda reggel rendkívül ijesztő eset történt Sülysápon: a helyi bölcsőde parkolójából elloptak egy autót, amelyben a tulajdonos nagyobb gyermeke ült. Hornika László polgármester Facebook-bejegyzésében így írta: „A jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt – a gyermekkel együtt.”

A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket az út szélén hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség gyors és hatékony munkájának köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül Újszászon elfogták, jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányság „vendégszeretetét” élvezi. Hornika László hangsúlyozta: „Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

Bízom benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést.”

A polgármester emellett figyelmeztetést is megfogalmazott minden szülő és gépkocsi-tulajdonos számára: „Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindannyiunk számára. Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül. És különösen: soha ne hagyjunk gyermeket egyedül az autóban – még »csak egy percre sem«. Ma szerencsénk volt. De az ilyen történeteknek nem mindig van szerencsés végük. Vigyázzunk a gyermekeinkre! Egymásra is!”

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. február 04. 16:05
Ez emberrablás, minősítve kiskorú ellen. Műanyag lakat pozitív.
Válasz erre
2
0
palicsi-2
2026. február 04. 15:23
Elképzelhető, hogy a hideg miatt hagyta járni a motort... Persze, lehet az is, hogy a tolvaj egy szeretetországra vágyó tiszás! Ha hatalomra kerülnek, akkor ez sima "megélhetési lopás" lesz!
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. február 04. 14:47
Hétköznapok Orbánisztánban.
Válasz erre
1
7
Szamóca bácsi
2026. február 04. 14:29
bennem még az is felmerült, hogy vajon miért nem számít az ilyen rablásnak? mert a gyerekek nem tudtak védekezni?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!