Rémálom Sülysápon: gyermekkel együtt loptak el egy autót a bölcsőde parkolójából

Szerda reggel történt az ijesztő eset.
Szerda reggel rendkívül ijesztő eset történt Sülysápon: a helyi bölcsőde parkolójából elloptak egy autót, amelyben a tulajdonos nagyobb gyermeke ült. Hornika László polgármester Facebook-bejegyzésében így írta: „A jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt – a gyermekkel együtt.”
A tolvaj az autóval Úriig hajtott, ahol a gyermeket az út szélén hagyta, majd továbbmenekült. A rendőrség gyors és hatékony munkájának köszönhetően az elkövetőt rövid időn belül Újszászon elfogták, jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányság „vendégszeretetét” élvezi. Hornika László hangsúlyozta: „Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.
Bízom benne, hogy az elkövető megkapja a cselekményéhez méltó büntetést.”
A polgármester emellett figyelmeztetést is megfogalmazott minden szülő és gépkocsi-tulajdonos számára: „Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindannyiunk számára. Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk a beindított gépkocsit őrizetlenül. És különösen: soha ne hagyjunk gyermeket egyedül az autóban – még »csak egy percre sem«. Ma szerencsénk volt. De az ilyen történeteknek nem mindig van szerencsés végük. Vigyázzunk a gyermekeinkre! Egymásra is!”
Nyitókép: Pixabay