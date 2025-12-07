Áll a bál Liverpoolban: Szoboszlai cimborája ország-világ előtt kiteregette a szennyest

Valami nagy baj lehet a Liverpool háza táján. Szoboszlai Dominikék szombaton ismét pontokat veszítettek az angol bajnokságban (Premier League), a Leeds United vendégeként végeztek 3–3-as döntetlenre (pedig 2–0-ra is vezettek már), majd a mérkőzés után a csapat egyik legnagyobb sztárja, a legutóbbi három találkozón csupán 45 percet játszó Mohamed Szalah kifakadt a sajtóban, és kilátásba helyezte, hogy januárban távozik az Anfieldről.

Mohamed Szalah nagyot csalódott a Liverpoolban (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

„Nagyon-nagyon csalódott vagyok – kezdte a 33 éves egyiptomi támadó. – Nem elfogadható számomra, hogy megint a kispadra kerültem. Annyi mindent tettem ezért a klubért, mindenki láthatja az elmúlt évek statisztikáit, különösen az előző szezonét.