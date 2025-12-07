Ft
12. 07.
vasárnap
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Áll a bál Liverpoolban: Szoboszlai cimborája ország-világ előtt kiteregette a szennyest

2025. december 07. 18:57

Szoboszlai Dominik egyiptomi csapattársa kiöntötte a szívét a Leeds United elleni döntetlen után. Mohamed Szalahnak tönkrement a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel, és kilátásba helyezte, hogy már januárban távozik az Anfieldről.

2025. december 07. 18:57
null

Valami nagy baj lehet a Liverpool háza táján. Szoboszlai Dominikék szombaton ismét pontokat veszítettek az angol bajnokságban (Premier League), a Leeds United vendégeként végeztek 3–3-as döntetlenre (pedig 2–0-ra is vezettek már), majd a mérkőzés után a csapat egyik legnagyobb sztárja, a legutóbbi három találkozón csupán 45 percet játszó Mohamed Szalah kifakadt a sajtóban, és kilátásba helyezte, hogy januárban távozik az Anfieldről.

Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Liverpool
Mohamed Szalah nagyot csalódott a Liverpoolban (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

„Nagyon-nagyon csalódott vagyok – kezdte a 33 éves egyiptomi támadó. – Nem elfogadható számomra, hogy megint a kispadra kerültem. Annyi mindent tettem ezért a klubért, mindenki láthatja az elmúlt évek statisztikáit, különösen az előző szezonét. 

Úgy tűnik, az egyesület a busz alá lök, én legalábbis ezt érzem.”

Ahogy fogalmazott: 

szerinte a klubnál valaki azt akarja, hogy ő „vigye el a balhét”.

Szalah áprilisban két évvel meghosszabbította a szerződését. Nyolc éve játszik a Vörösöknél, akikkel két bajnoki címet szerzett és minden sorozatot beleszámolva 250 gólt szerzett.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool kedden az Internazionale vendége lesz a Bajnokok Ligájában, majd szombaton a Brightont fogadja a bajnokságban.

„Felhívtam a szüleimet, hogy jöjjenek a Brighton elleni meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem. Én mindenesetre élvezni fogom – mondta a játékos, aki december 15-én az Afrika-kupára utazik az egyiptomi válogatottal. – Nem tudom, mi fog történni, én mindenesetre ott leszek az Anfielden, hogy elköszönjek a szurkolóktól, mielőtt elmegyek a kontinenstornára. Nem tudom, mi történik majd azalatt, amíg távol leszek.”

Szalah az előző idényben 52 mérkőzésen 34 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott, a mostani évadban 19 meccsen öt találatnál és három gólpassznál jár. 

Azt is elmondta, úgy érzi, tett már annyit a klubért, hogy alanyi jogon járjon neki a kezdőcsapatbeli tagság,

ezért is tartja „elfogadhatatlannak”, hogy a legutóbbi három tétmérkőzésen mindig csak a kispadon kezdett.

Szalah és Slot kapcsolata megromlott

Azt is elárulta, hogy teljesen megromlott a viszonya Arne Slot vezetőedzővel.

Jó volt a kapcsolatunk, aztán hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk. Nem tudom, mi történt, és hogy mi az oka ennek. Úgy érzem, valaki nem akarja, hogy itt maradjak

– fogalmazott.

Úgy tűnik, Szalah és Slot kapcsolata zátonyra futott (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Egyes információk szerint a Liverpoolnak az lehet a válasza Szalah kijelentéseire, hogy kihagyják őt az Inter elleni meccskeretből. Ha ez így lesz, akkor elképzelhető, hogy a támadósor jobb oldalán megint Szoboszlai játszik majd, ami az elmúlt meccseken többször is előfordult már.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

pandalala
2025. december 07. 20:24
:-) több mint háromszor annyit keres mint Dominik .... és/de már a múltkor sem nagyon akart maradni ... ;-))))
2
0
sersem
2025. december 07. 19:42
El kell búcsúzni tőle.
4
0
ezredes-2
2025. december 07. 19:18
Értitek! Alanyi jogon járjon, neki kezdő pozició!!! nincs, itt semmi műsor, csak a szokásos arab pofátlanság.
5
0
