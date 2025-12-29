Ft
magyar péter Magyarország Ceglédi Zoltán hont andrás publicus

Ha pedig esetleg mégis marad az Orbán, az eddigi számaik alapján nekik kell majd a legkevésbé magyarázkodniuk

2025. december 29. 14:28

A 2022-es, valóban kínos Scissor Sisters-fiaskó óta Pulaiék adják a legmoderáltabb prognózisokat.

2025. december 29. 14:28
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Most, hogy ritka együttállásban Hont András barátom és Magyar Péter nagyonnembarátom is beszólt a Publicusnak, szeretném újfent rögzíteni az alábbiakat:

A 2022-es, valóban kínos Scissor Sisters-fiaskó óta Pulaiék adják a legmoderáltabb prognózisokat, ők szolgálják ki legkevésbé az ellenzéki közvélemény vonatkozó igényeit. Ha pedig esetleg mégis marad az Orbán, az eddigi számaik alapján nekik kell majd a legkevésbé magyarázkodniuk.

Engem hívott már fel közvélemény-kutató azzal, hogy a Publicusnak kutat, tehát ez minimum akkor egy létező dolog volt, hogy kitelefonálnak (össze is vesztem a hölggyel, hogy a kutyapárt nem »egyéb«). Más, nem saját módszertannal dolgozó, telefonos kutatások eredményeivel jelentkező intézetektől meg továbbra is cinkos vagy fisi-fosi okokból nem kérdik meg az ellenzéki sajtóban, hogy ki kutatott nekik és ugye az Iránytű?

Volt idén ősszel egy kísérlete a sztárolt ellenzéki intézeteknek is a rugalmas elszakadásra, amikor óvatosan, de

mindenütt azt hozták, hogy jó, utcahosszal vezet a Tisza, de picit azért rövidebbel, nem körút, csak Kis Diófa.

Óriási hirig lett belőle, vissza kellett korrigálni, amiből egész áprilisig nem is fogják kiengedni őket. Én a Publicus helyében ezt próbálnám egész odáig ellenpontozni. Mit veszíthetnek?

Nyitókép: Képernyőfotó

sarzal
2025. december 29. 16:19
mivel eddig mindig letettem mindnek a telefont azt feltételezem hogy tippelnek....a tapasztalat szerint nem valami jól
belbuda
2025. december 29. 15:33
Zoli,áprilisban elzavarjuk a hazaáruló,potrohos tolvajt,és bandáját….akármit mér az akárki is…🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
hlaci83
2025. december 29. 15:15
Pulaihoz akkor is a román jelentés áll a legközelebb. Minden szempontból.
rasputin
2025. december 29. 14:44
szilvarozsa 2025. december 29. 14:31 Pula román szó. Jelentése: "fasz". Gratulálok cigány. Pula (németül: Pulau) község Veszprém vármegyében, a Veszprémi járásban.
