Ha pedig esetleg mégis marad az Orbán, az eddigi számaik alapján nekik kell majd a legkevésbé magyarázkodniuk

Engem hívott már fel közvélemény-kutató azzal, hogy a Publicusnak kutat, tehát ez minimum akkor egy létező dolog volt, hogy kitelefonálnak (össze is vesztem a hölggyel, hogy a kutyapárt nem »egyéb«). Más, nem saját módszertannal dolgozó, telefonos kutatások eredményeivel jelentkező intézetektől meg továbbra is cinkos vagy fisi-fosi okokból nem kérdik meg az ellenzéki sajtóban, hogy ki kutatott nekik és ugye az Iránytű?

Volt idén ősszel egy kísérlete a sztárolt ellenzéki intézeteknek is a rugalmas elszakadásra, amikor óvatosan, de