Hont András vitte be a kegyelemdöfést: „Orbán helyében aggódnék”
Ezt az iróniát még Magyar Péternek is értenie kell.
A 2022-es, valóban kínos Scissor Sisters-fiaskó óta Pulaiék adják a legmoderáltabb prognózisokat.
„Most, hogy ritka együttállásban Hont András barátom és Magyar Péter nagyonnembarátom is beszólt a Publicusnak, szeretném újfent rögzíteni az alábbiakat:
A 2022-es, valóban kínos Scissor Sisters-fiaskó óta Pulaiék adják a legmoderáltabb prognózisokat, ők szolgálják ki legkevésbé az ellenzéki közvélemény vonatkozó igényeit. Ha pedig esetleg mégis marad az Orbán, az eddigi számaik alapján nekik kell majd a legkevésbé magyarázkodniuk.
Engem hívott már fel közvélemény-kutató azzal, hogy a Publicusnak kutat, tehát ez minimum akkor egy létező dolog volt, hogy kitelefonálnak (össze is vesztem a hölggyel, hogy a kutyapárt nem »egyéb«). Más, nem saját módszertannal dolgozó, telefonos kutatások eredményeivel jelentkező intézetektől meg továbbra is cinkos vagy fisi-fosi okokból nem kérdik meg az ellenzéki sajtóban, hogy ki kutatott nekik és ugye az Iránytű?
Volt idén ősszel egy kísérlete a sztárolt ellenzéki intézeteknek is a rugalmas elszakadásra, amikor óvatosan, de
mindenütt azt hozták, hogy jó, utcahosszal vezet a Tisza, de picit azért rövidebbel, nem körút, csak Kis Diófa.
Óriási hirig lett belőle, vissza kellett korrigálni, amiből egész áprilisig nem is fogják kiengedni őket. Én a Publicus helyében ezt próbálnám egész odáig ellenpontozni. Mit veszíthetnek?”
