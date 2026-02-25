Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián tisza párt hont andrás orbán viktor

Hont András is reagált a „szuperpontos” Medián-kutatásra, majd feltette a nagy kérdést, amelyre mindenki tudni szeretné a választ

2026. február 25. 14:39

Orbán Viktor korábban a legjobb humoristának nevezte Hann Endrét, a Medián vezetőjét.

2026. február 25. 14:39
null

Mint ismert, a Medián szerint február végére a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben húsz százalékra nőtt. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte. A felmérésre Hont András is reagált, aki feltette a nagy kérdést.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Most, hogy a szuperpontos Medián fényévnyi előnyt mért a Tiszának, akkor ugye le lehet szállni a kutyákról meg a többiről?”

– írta Facebook-oldalán Hont. 

Ahogy arról beszámoltunk, a Nézőpont Intézet mindeközben kormánypárti előnyt mért

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2026. február 25. 15:04
az ellenzéket mindig is pökhendiség, és a mindenszarizmus vezette/vezeti...mostanra eljutottak oda, hogy mindenki rajtuk röhög, nem velük, ez egy új élmény, még nem értik, de sejtik, hogy már megint ugyanabba az erdőbe keveredtek, amelyiket mindig el akartak kerülni de most tátott szájjal, és már futkosnak is
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. február 25. 14:54
Tíz évre eltiltották a "kullancsvizsgáló" Római Katolikus plébánost a papi feladatok gyakorlásától - és a kiskorúaktól is Csak a lányoktól irtózott...
Válasz erre
0
1
trokadero
2026. február 25. 14:52
"Hann-tázni" lehet egyszer -kétszer de végül rájön a plebs arra, hogy ez messze elmarad a cigánykártya jövőmondásától.
Válasz erre
1
0
Emzeperix
2026. február 25. 14:50
Még van egy hónap azalatt ez felmehet 100%-ra is. Hajrá!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!