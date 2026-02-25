Hont András is reagált a „szuperpontos” Medián-kutatásra, majd feltette a nagy kérdést, amelyre mindenki tudni szeretné a választ

Mint ismert, a Medián szerint február végére a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben húsz százalékra nőtt. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte. A felmérésre Hont András is reagált, aki feltette a nagy kérdést.