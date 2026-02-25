Hont András is reagált a „szuperpontos” Medián-kutatásra, majd feltette a nagy kérdést, amelyre mindenki tudni szeretné a választ

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.
Orbán Viktor korábban a legjobb humoristának nevezte Hann Endrét, a Medián vezetőjét.
Mint ismert, a Medián szerint február végére a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben húsz százalékra nőtt. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte. A felmérésre Hont András is reagált, aki feltette a nagy kérdést.
Most, hogy a szuperpontos Medián fényévnyi előnyt mért a Tiszának, akkor ugye le lehet szállni a kutyákról meg a többiről?”
– írta Facebook-oldalán Hont.
Ahogy arról beszámoltunk, a Nézőpont Intézet mindeközben kormánypárti előnyt mért.
