„Azt se tudom, hol állunk” – Szoboszlai megüzente csapattársainak, mit kell tenniük

Szoboszlai a folytatásban elmondta, 2–2 után megmutatták, hogy mentálisan milyen erősek. Megkérdezték tőle, hogy a rossz forma milyen hatással van az öltözőre, de erről nem kívánt nyilatkozni, úgy fogalmazott, hogy ami az öltözőben van, az az öltözőn belül is marad, mert nem tartozik a nyilvánosságra.

„Meg kell találnunk a megoldást. Mindig előjöhetek azzal, hogy kedden a Bajnokok Ligájában javíthatunk vagy a következő hétvégén, de vannak olyan helyzetek, amikor magunkba kell nézni” – fogalmazott, és hozzáfűzte, otthon mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, hogy megtett-e minden tőle telhetőt.

„Mert, ha a válasz igen, akkor csak folytatnunk kell, és eljön a mi időnk.”

Szoboszlai a bajnoki címről

Feltették neki azt a kérdést is, hogy vajon még mennyire számít még bajnokesélyesnek a Liverpool a mostani idényben.