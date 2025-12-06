„Azt se tudom, hol állunk” – Szoboszlai megüzente csapattársainak, mit kell tenniük

Leeds–Liverpool: Szoboszlai betalált, de nem lett hős – életük egyik legfurcsább meccsét játszották a magyarok
Hatgólos döntetlen a vége.
A Liverpool magyar válogatott középpályása értékelt a Leeds elleni 3–3 után. Szoboszlai ismét őszinte válaszokat adott.
Ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő mérkőzést játszott egymással a Leeds United és Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában (3–3). Szoboszlai Dominik a hajrában betalált, de így sem tudtak nyerni a Vörösök. A magyar válogatott játékos értékelt a meccs után – számolt be a klub.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatgólos döntetlen a vége.
Nem tudom, mi történt kettő–nulla után. Szerintem azt hittek, a meccsnek vége
– kezdte. – A mérkőzés előtt tisztában voltunk azzal, hogy ez egy olyan találkozó lesz, hogy egy pillanatra sem szabad alábecsülni az ellenfelünket. Talán a büntetőjük után elkapták a pillanatot, majd egyenlítettek. De felálltunk, szóval a csapat jól reagált rá. Aztán rögzített játékhelyzet után újra gólt kapni nem a legjobb érzés.”
Szoboszlai a folytatásban elmondta, 2–2 után megmutatták, hogy mentálisan milyen erősek. Megkérdezték tőle, hogy a rossz forma milyen hatással van az öltözőre, de erről nem kívánt nyilatkozni, úgy fogalmazott, hogy ami az öltözőben van, az az öltözőn belül is marad, mert nem tartozik a nyilvánosságra.
„Meg kell találnunk a megoldást. Mindig előjöhetek azzal, hogy kedden a Bajnokok Ligájában javíthatunk vagy a következő hétvégén, de vannak olyan helyzetek, amikor magunkba kell nézni” – fogalmazott, és hozzáfűzte, otthon mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, hogy megtett-e minden tőle telhetőt.
„Mert, ha a válasz igen, akkor csak folytatnunk kell, és eljön a mi időnk.”
Feltették neki azt a kérdést is, hogy vajon még mennyire számít még bajnokesélyesnek a Liverpool a mostani idényben.
Jó kérdés. Nehéz erről a témáról beszélni. Az előző idényben bajnokok lettünk, most pedig azt se tudom, hogy hol állunk a tabellán.
Minden csapat jól teljesít, és nyilvánvalóan mindegyik csapat meg akarja verni a bajnokot – de ezzel az idény előtt is tisztában voltunk. Szóval most meg kell találnunk a megoldást, jól kell reagálnunk erre a helyzetre és mindenkinek felelősséget kell vállalnia, és nemcsak az idősebbeknek vagy a régebb óta itt játszóknak. Mindenkinek ki kell mennie és meg kell mutatnia a pályán, hogy kész harcolni ezért a címért.”
A szurkolók ismét dicsérik a magyar középpályást. Szoboszlai Dominik betalált, de nem nyert a Liverpool.
Remek osztályzatokat kapott a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai ismét a jobbak közé tartozott a Liverpoolban.
Fotó: Oli Scarff/AFP