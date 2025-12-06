Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Leeds Premier League szurkolók Szoboszlai Dominik

„Szoboszlait kapitánynak!” – ismét a magyarok klasszisáról áradoznak Liverpoolban

2025. december 06. 21:21

A szurkolók ismét dicsérik a magyar középpályást. Szoboszlai Dominik betalált, de nem nyert a Liverpool.

2025. december 06. 21:21
null

Ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő mérkőzést játszott egymással a Leeds United és Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában (3–3). Szoboszlai Dominik a hajrában betalált, de így sem tudtak nyerni a Vörösök.

Szoboszlai most is kitett magáért
Szoboszlai most is kitett magáért (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai az első félidőben is jól játszott, veszélyes lövése és ígéretes beadásai is voltak, aztán a 80. percben betalált. Ekkor úgy tűnt, a Liverpool 3–2-re behúzza a mérkőzést, de a Leeds a 96. percben pontot mentett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron


Amit Szoboszlairól írtak a szurkolók


„Szoboszlait kapitánynak!”

„Ha ez az ember nem a jövő csapatkapitánya…”

„Megérdemelte ez a gólt. Mindent kiadott magából!”

„Szoboszlai eddig az idény játékosa.”

„Bárcsak Szoboszlai a mentalitását minden Liverpool-játékosnak át tudná adni!”

„Az egyetlen komolyan vehető játékos.”

„Az idény játékosa!”

Fotó: Oli Scarff/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!