„Szoboszlait kapitánynak!” – ismét a magyarok klasszisáról áradoznak Liverpoolban

Leeds–Liverpool: Szoboszlai betalált, de nem lett hős – életük egyik legfurcsább meccsét játszották a magyarok
Hatgólos döntetlen a vége.
A szurkolók ismét dicsérik a magyar középpályást. Szoboszlai Dominik betalált, de nem nyert a Liverpool.
Ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő mérkőzést játszott egymással a Leeds United és Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában (3–3). Szoboszlai Dominik a hajrában betalált, de így sem tudtak nyerni a Vörösök.
Szoboszlai az első félidőben is jól játszott, veszélyes lövése és ígéretes beadásai is voltak, aztán a 80. percben betalált. Ekkor úgy tűnt, a Liverpool 3–2-re behúzza a mérkőzést, de a Leeds a 96. percben pontot mentett.
„Szoboszlait kapitánynak!”
„Ha ez az ember nem a jövő csapatkapitánya…”
„Megérdemelte ez a gólt. Mindent kiadott magából!”
„Szoboszlai eddig az idény játékosa.”
„Bárcsak Szoboszlai a mentalitását minden Liverpool-játékosnak át tudná adni!”
„Az egyetlen komolyan vehető játékos.”
„Az idény játékosa!”
Fotó: Oli Scarff/AFP