Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Leeds Premier League Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai folytatta pofátlan sorozatát” – még a duplázó csapattársát is lenyomta

2025. december 06. 22:12

Remek osztályzatokat kapott a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai ismét a jobbak közé tartozott a Liverpoolban.

2025. december 06. 22:12
null

Ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő mérkőzést játszott egymással a Leeds United és Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában (3–3). Szoboszlai Dominik a hajrában betalált, de így sem tudtak nyerni a Vörösök. A magyar válogatott középpályással mindenesetre nagyon elégedettek voltak a szaklapok, és remek osztályzatokat adtak neki.

Szoboszlai szerezte a Liverpool harmadik gólját
Szoboszlai szerezte a Liverpool harmadik gólját (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A This is Anfield a Liverpool legjobbjának látta, még úgy is, hogy Hugo Ekitiké két gólt is szerzett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

„Szoboszlai folytatta azt az elég pofátlan sorozatát, hogy minden poszton jó teljesítményt nyújt.

A bal oldalon, középen és a jobb oldalon is felbukkant, és akkor is megőrizte a hidegvérét, amikor a körülötte lévők elvesztették a fejüket. Remek passzai voltak, és sokszor kisegítette Bradley-t a védekezésben. Tudni lehetett róla, hogy szokása szerint a végére is marad ereje, és végigfutotta a pályát, majd a kapuba helyezett, ami győztes gólnak tűnt” – áll az értékelős cikkben, amely neki és Ekitikének is nyolcast adott, de a magyart jelölte meg a mérkőzés legjobbjának.

A Liverpool Echónál a csatár beelőzte, de hetes osztályzattal a második legjobb lett. Itt azt írták róla, hogy ha kellett, behúzódott és letámadott. A portál szerint a Leeds második gólja előtt ő vesztette el a labdát, de a találatával helyrehozta a hibáját.

Szoboszlai osztályzatai

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!