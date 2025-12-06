„Szoboszlai folytatta pofátlan sorozatát” – még a duplázó csapattársát is lenyomta

Leeds–Liverpool: Szoboszlai betalált, de nem lett hős – életük egyik legfurcsább meccsét játszották a magyarok
Hatgólos döntetlen a vége.
Remek osztályzatokat kapott a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai ismét a jobbak közé tartozott a Liverpoolban.
Ahogyan arról beszámoltunk, elképesztő mérkőzést játszott egymással a Leeds United és Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában (3–3). Szoboszlai Dominik a hajrában betalált, de így sem tudtak nyerni a Vörösök. A magyar válogatott középpályással mindenesetre nagyon elégedettek voltak a szaklapok, és remek osztályzatokat adtak neki.
A This is Anfield a Liverpool legjobbjának látta, még úgy is, hogy Hugo Ekitiké két gólt is szerzett.
„Szoboszlai folytatta azt az elég pofátlan sorozatát, hogy minden poszton jó teljesítményt nyújt.
A bal oldalon, középen és a jobb oldalon is felbukkant, és akkor is megőrizte a hidegvérét, amikor a körülötte lévők elvesztették a fejüket. Remek passzai voltak, és sokszor kisegítette Bradley-t a védekezésben. Tudni lehetett róla, hogy szokása szerint a végére is marad ereje, és végigfutotta a pályát, majd a kapuba helyezett, ami győztes gólnak tűnt” – áll az értékelős cikkben, amely neki és Ekitikének is nyolcast adott, de a magyart jelölte meg a mérkőzés legjobbjának.
A Liverpool Echónál a csatár beelőzte, de hetes osztályzattal a második legjobb lett. Itt azt írták róla, hogy ha kellett, behúzódott és letámadott. A portál szerint a Leeds második gólja előtt ő vesztette el a labdát, de a találatával helyrehozta a hibáját.
Fotó: Oli Scarff/AFP