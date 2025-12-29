Érkezik a sarkvidéki hideg: brutális összeget kell fizetnie annak, aki nem védekezik

A közelgő hideg időjárás jelentős károkat okozhat a talajban vagy fűtetlen pincékben elhelyezett vízmérőkben. A megelőző intézkedések elmulasztása komoly anyagi terheket róhat a fogyasztókra, hiszen a hatályos jogszabályok szerint a fagykárok következtében elfolyt víz díját,

a mérőcsere költségeit és a tönkrement vízmérő árát a felhasználónak kell állnia

– írja a Pénzcentrum. A nem lakott ingatlanoknál (például nyaralók) különösen fontos a vízhálózat és a mérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna megfelelő szigetelése. Emellett célszerű rendszeresen ellenőrizni az ingatlant, hogy az esetleges károkat időben észlelhessük.

Az állandóan lakott ingatlanoknál is elengedhetetlen a vízmérőakna szigetelése, továbbá a kevésbé védett helyen – például pincében vagy falon kívül – futó vezetékszakaszok szigetelőanyaggal történő védelme.

