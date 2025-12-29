Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vízmérő időjárás ingatlan védelem

Érkezik a sarkvidéki hideg: brutális összeget kell fizetnie annak, aki nem védekezik

2025. december 29. 13:35

A fogyasztónak kell gondoskodnia a vízmérők és a vízvezeték védelméről.

2025. december 29. 13:35
null

A vasárnapi hidegfrontot kedden egy újabb, még erősebb front követi, amely mögött sarkvidéki levegő tör be az országba. 

Ezt is ajánljuk a témában

A fagyzugokban keményebb, -10 fok alatti fagyok sem zárhatók ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Tovább a cikkhezchevron

A fagyos időjárás miatt különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme, mivel a jogszabályok értelmében az ebből eredő költségek a felhasználókat terhelik.

A közelgő hideg időjárás jelentős károkat okozhat a talajban vagy fűtetlen pincékben elhelyezett vízmérőkben. A megelőző intézkedések elmulasztása komoly anyagi terheket róhat a fogyasztókra, hiszen a hatályos jogszabályok szerint a fagykárok következtében elfolyt víz díját, 

a mérőcsere költségeit és a tönkrement vízmérő árát a felhasználónak kell állnia 

– írja a Pénzcentrum. A nem lakott ingatlanoknál (például nyaralók) különösen fontos a vízhálózat és a mérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna megfelelő szigetelése. Emellett célszerű rendszeresen ellenőrizni az ingatlant, hogy az esetleges károkat időben észlelhessük.

Az állandóan lakott ingatlanoknál is elengedhetetlen a vízmérőakna szigetelése, továbbá a kevésbé védett helyen – például pincében vagy falon kívül – futó vezetékszakaszok szigetelőanyaggal történő védelme.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!