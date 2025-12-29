Érkezik a sarkvidéki hideg: brutális összeget kell fizetnie annak, aki nem védekezik

Viharos széllel érkezik az igazi tél
De a havazásra még várnunk kell.
A fogyasztónak kell gondoskodnia a vízmérők és a vízvezeték védelméről.
A vasárnapi hidegfrontot kedden egy újabb, még erősebb front követi, amely mögött sarkvidéki levegő tör be az országba.
A fagyzugokban keményebb, -10 fok alatti fagyok sem zárhatók ki.
A fagyos időjárás miatt különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme, mivel a jogszabályok értelmében az ebből eredő költségek a felhasználókat terhelik.
A közelgő hideg időjárás jelentős károkat okozhat a talajban vagy fűtetlen pincékben elhelyezett vízmérőkben. A megelőző intézkedések elmulasztása komoly anyagi terheket róhat a fogyasztókra, hiszen a hatályos jogszabályok szerint a fagykárok következtében elfolyt víz díját,
a mérőcsere költségeit és a tönkrement vízmérő árát a felhasználónak kell állnia
– írja a Pénzcentrum. A nem lakott ingatlanoknál (például nyaralók) különösen fontos a vízhálózat és a mérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna megfelelő szigetelése. Emellett célszerű rendszeresen ellenőrizni az ingatlant, hogy az esetleges károkat időben észlelhessük.
Az állandóan lakott ingatlanoknál is elengedhetetlen a vízmérőakna szigetelése, továbbá a kevésbé védett helyen – például pincében vagy falon kívül – futó vezetékszakaszok szigetelőanyaggal történő védelme.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt