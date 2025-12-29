Ettől még Magyar Péter is padlót fog: a saját fegyverével támadtak Bohár Dánielék (VIDEÓ)

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Szánthó Miklós a Facebookon közzétett videóban hívta fel Bohár Dánielt.
A beszélgetés során szóba került a 2026-os CPAC Hungary is. A videóban Bohár Dánieltől elhangzik az a kérdés, hogy lesz-e 2026-ban CPAC Hungary, és ha igen, a rendezvény korábbi házigazdái számíthatnak-e ismét a felkérésre.
Nagy a verseny, nagyon jók voltatok az elmúlt években a Stefivel, de írjál inkább a [email protected], és akkor biztos fognak válaszolni az illetékesek”
– ezzel utalt ironikusan a Tisza Párt politikusainak szokásos válaszaira Szánthó Miklós.
Bohár ezután megjegyezte, hogy jövőre választások, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat: „úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?” – tette fel a kérdést Szánthó Miklós.
