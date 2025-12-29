Ft
12. 29.
hétfő
Ettől még Magyar Péter is padlót fog: a saját fegyverével támadtak Bohár Dánielék (VIDEÓ)

Ettől még Magyar Péter is padlót fog: a saját fegyverével támadtak Bohár Dánielék (VIDEÓ)

2025. december 29. 13:27

Egy vicces felvétellel jelentkezett be az újságíró.

2025. december 29. 13:27
Bohár Dániel

Szánthó Miklós a Facebookon közzétett videóban hívta fel Bohár Dánielt.

A beszélgetés során szóba került a 2026-os CPAC Hungary is. A videóban Bohár Dánieltől elhangzik az a kérdés, hogy lesz-e 2026-ban CPAC Hungary, és ha igen, a rendezvény korábbi házigazdái számíthatnak-e ismét a felkérésre.

Nagy a verseny, nagyon jók voltatok az elmúlt években a Stefivel, de írjál inkább a [email protected], és akkor biztos fognak válaszolni az illetékesek”

– ezzel utalt ironikusan a Tisza Párt politikusainak szokásos válaszaira Szánthó Miklós.

Bohár ezután megjegyezte, hogy jövőre választások, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat: „úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?” – tette fel a kérdést Szánthó Miklós.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
