Ettől még Magyar Péter is padlót fog: a saját fegyverével támadtak Bohár Dánielék (VIDEÓ)

Bohár ezután megjegyezte, hogy jövőre választások, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat: „úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?” – tette fel a kérdést Szánthó Miklós.

