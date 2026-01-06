Valóban ellentmondásos, hogy a magyar kormány szuverenista, de nem támogatja az Unió állásfoglalását Venezuela ügyében?

Ez a különbség tovább élesedik Kaja Kallas vasárnap este benyújtott állásfoglalásával, amely jól illeszkedik az uniós intézményrendszer megszokott reflexeihez. A szöveg sajnálkozó hangon reagál Trump lépésére, és körülményesen idézi a nemzetközi jog morális érveléseit, mintha azok önmagukban alkalmasak lennének a helyzet megváltoztatására. A hangsúly a normákon, az elveken és a »helytelen eljárások« elítélésén van, nem a cselekvésen, vagy épp annak szankcionálásán. A nyilatkozat így inkább egy morális állásfoglalás benyomását kelti, mintsem a politikai mozgástér valódi jellegét. Ebben a helyzetben nehéz nem észrevenni az aránytévesztést: miközben a világpolitika érdemi lépések mentén mozdul, az EU ismét a szavak biztonságos, de következmények nélküli terepén marad.

Ebben az összefüggésben fogalmazta meg kritikáját a 444 is, amely szerint Magyarország különösen ellentmondásosan viselkedik Venezuela ügyében. A portál így ír erről a kérdésről: »Az uniós nyilatkozatot azonban Magyarország így sem támogatta. Noha 2023-ban Szijjártó Péter külügyminiszter még a venezuelai elnökkel fotózkodott, és arról írt, hogy egyetértettek Maduróval abban, hogy a választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országaik szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek, a szavakban szuverenista magyar kormány most a legkisebb mértékben sem kívánta kommentálni Trump akcióját.«

Ez az értelmezés ugyanakkor nem veszi figyelembe a 2023-as venezuelai helyzet és a jelenlegi állapot közötti különbségeket, holott a két időpont eltérő politikai környezetben zajlott. 2023-ban Venezuela ügye ugyan jelen volt a nemzetközi politika napirendjén, a Maduro-kormány megítélése pedig akkor is vitatott volt, azonban nem egy akut, azonnali döntéseket kikényszerítő válsághelyzetként jelent meg.

Ebben az kontextusban a 444 által idézett kormányzati kijelentés a szuverenitás hangsúlyozásáról általános diplomáciai krédóként, nem pedig egy konkrét belpolitikai eseményhez kötődő, tartós politikai elköteleződésként hangzott el.

A 444 által kritizált töréspont azonban nem 2023-ban, hanem egy évvel később következett be. A nemzetközi közösség által leginkább megkérdőjelezett venezuelai elnökválasztás 2024-ben zajlott le, vagyis időben elválik attól a kormányzati kijelentéstől, amelyet a portál most visszamenőleg számon kér. A nemzetközi reakciók időbeli alakulása is ezt az elmozdulást tükrözi: 2025 végén az ENSZ emberi jogi főbiztosa még elsősorban a venezuelai belső fejlemények miatt fogalmazott meg aggodalmakat, 2026 elején viszont már az amerikai lépések nemzetközi jogi és politikai következményei kerültek előtérbe. Ez a hangsúlyeltolódás jól mutatja, hogy a nemzetközi diskurzus tárgya megváltozott, és ezzel együtt az egyes nyilatkozatok értelmezési kerete is átalakult. Ebben a kontextusban a 2023-as magyar álláspont nem következetlenségként, hanem egy más politikai helyzetben tett, akkor adekvát diplomáciai megnyilatkozásként értelmezhető, amelyet a későbbi fejlemények fényében nem lehet változatlan politikai tartalommal számon kérni.