Alig 20 percen múlt a csoda, de így sincs miért szégyenkezni Felcsúton (VIDEÓ)

Gyakorlatilag egy teljes mérkőzésnyi időt töltött tehát emberhátrányban a PAFC, ennek ellenére a 17. percben megszerezte a vezetést! Kern Martin – aki a kiállítás következményeként mindössze 3 perccel állt be korábban csereként – szép fejessel küldte a kapuba a labdát, 1–0.

PAFC–MTK: közel volt a csoda

Bár láttunk már a futballtörténelemben nem is egy olyan esetett, hogy 10 emberrel játszó csapat nyerni tudott, azért a 6. percben emberhátrányba kerülve 73 percen keresztül kihúznia az előnyt Hornyák Zsolt csapatának valóságos csoda lett volna.

Nem is sikerült, bár annyira sok nem hiányzott hozzá: Átrok István a 71. percben egyenlített Szappanos Pétert is kicselezve, 1–1.