Puskás Akadémia zte Zalaegerszeg NB I

Lukács megállíthatatlan, a válogatott után Zalaegerszegen is győztes gólt lőtt! (VIDEÓ)

2025. október 19. 17:31

A Puskás Akadémia egyetlen góllal győzte le a sereghajtó ZTE-t. Lukács Dániel idénybeli hatodik gólja egyúttal hatmeccses nyeretlenségi sorozat végére tett pontot.

2025. október 19. 17:31
null

Gyengécske első félidő után a másodikban végül legyűrte a sereghajtó ZTE-t a Puskás Akadémia vasárnap délután. A lapunknak éppen a minap interjút adó Németh András nem tudta folytatni jó sorozatát, a meddő felcsúti támadójáték eredményeként már a szünetben lekapta Hornyák Zsolt, a frissen szerződést hosszabbító Lamin Colley váltotta. A döntés azonban nem rá maradt, hanem már-már menetrendszerűen Lukács Dánielre: a válogatottba is parádésan berobbanó – az örmények ellen győztes gólt, a portugálok ellen aranypontot érő gólpasszt jegyző – támadó ezúttal a 71. percben maradt egyedül bent középen, és formájának megfelelően magabiztosan be is vitte a PAFC győztes gólját – 

ez már idénybeli hatodik találata volt, amivel holtversenyben vezeti az NB I góllövőlistáját.

A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás ezzel hatmeccses nyeretlen sorozatra tett pontot, de még így is csak a 7. helyen áll, míg a zalaegerszegiek maradtak az utolsó pozícióban – igaz, nagyon sűrű az alsóház mezőnye. 

