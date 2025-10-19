Lukács megállíthatatlan, a válogatott után Zalaegerszegen is győztes gólt lőtt! (VIDEÓ)

Gyengécske első félidő után a másodikban végül legyűrte a sereghajtó ZTE-t a Puskás Akadémia vasárnap délután. A lapunknak éppen a minap interjút adó Németh András nem tudta folytatni jó sorozatát, a meddő felcsúti támadójáték eredményeként már a szünetben lekapta Hornyák Zsolt, a frissen szerződést hosszabbító Lamin Colley váltotta. A döntés azonban nem rá maradt, hanem már-már menetrendszerűen Lukács Dánielre: a válogatottba is parádésan berobbanó – az örmények ellen győztes gólt, a portugálok ellen aranypontot érő gólpasszt jegyző – támadó ezúttal a 71. percben maradt egyedül bent középen, és formájának megfelelően magabiztosan be is vitte a PAFC győztes gólját –

ez már idénybeli hatodik találata volt, amivel holtversenyben vezeti az NB I góllövőlistáját.