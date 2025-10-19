Lukács megállíthatatlan, a válogatott után Zalaegerszegen is győztes gólt lőtt! (VIDEÓ)

Lukács elárulta a Mandinernek, hogy mit mondott neki Szoboszlai a lisszaboni gólpassza után
NB I-es játékosként egy 20 millió eurós védőt ültetett hintába.
A Puskás Akadémia egyetlen góllal győzte le a sereghajtó ZTE-t. Lukács Dániel idénybeli hatodik gólja egyúttal hatmeccses nyeretlenségi sorozat végére tett pontot.
Gyengécske első félidő után a másodikban végül legyűrte a sereghajtó ZTE-t a Puskás Akadémia vasárnap délután. A lapunknak éppen a minap interjút adó Németh András nem tudta folytatni jó sorozatát, a meddő felcsúti támadójáték eredményeként már a szünetben lekapta Hornyák Zsolt, a frissen szerződést hosszabbító Lamin Colley váltotta. A döntés azonban nem rá maradt, hanem már-már menetrendszerűen Lukács Dánielre: a válogatottba is parádésan berobbanó – az örmények ellen győztes gólt, a portugálok ellen aranypontot érő gólpasszt jegyző – támadó ezúttal a 71. percben maradt egyedül bent középen, és formájának megfelelően magabiztosan be is vitte a PAFC győztes gólját –
ez már idénybeli hatodik találata volt, amivel holtversenyben vezeti az NB I góllövőlistáját.
A legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás ezzel hatmeccses nyeretlen sorozatra tett pontot, de még így is csak a 7. helyen áll, míg a zalaegerszegiek maradtak az utolsó pozícióban – igaz, nagyon sűrű az alsóház mezőnye.