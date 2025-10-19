„Magammal foglalkozom, nem azzal, kik hova miket írnak” – megpróbáltatásairól beszélt a Mandinernek a magyar válogatott játékos

„Akkoriban minden úgy ment, ahogy mennie kellett: szép és jó volt minden, fiatal voltam, lelkes, sokat játszottam… – elevenítette fel a Mandiner kérdésére a még mindig csak 22 éves Németh András, aki ehhez képest a mostani nemzetközi szünet előtt azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a listavezető Paks ellen 959(!) napnyi gólcsend után talált be újra tétmeccsen. – Még Hamburgban volt egy bokatörésem, ami három-négy hónapra teljesen kivett a játékból. Ez alaposan megtörte a lendületemet, és utána is nagyon megnehezítette a dolgomat minden téren, így a csapatba való visszakerülés szempontjából is.”

A gondok itt kezdődtek: a HSV tavaly nyáron inkább kölcsönadta Némethet a Bundesliga 2-es Preußen Münsternek, ami utólag totális vakvágánynak bizonyult 20 góltalan bajnokival.

Wir verleihen Andras #Nemeth bis zum Ende der laufenden Spielzeit an @Preussen06. 🫱🏼‍🫲🏽



„Wir sind weiterhin von Andras´ Qualitäten überzeugt und setzen darauf, dass er in Münster die nötige Spielpraxis für seine Weiterentwicklung sammeln wird“, erklärt unser Direktor Profifußball… pic.twitter.com/EVkeBi7r9h — Hamburger SV (@HSV) August 23, 2024

A Münster teljes tévútnak bizonyult Németh számára