Tovább tart a Puskás vergődése, az ETO már a tabella csúcsát ostromolja

Történelmi siker: a sereghajtó „Kazincbarcelona” legyőzte az egy magyarral felálló Újpestet, a drukkerek üvöltve kérték számon az edzőt! (VIDEÓ)
Az első élvonalbeli győzelem!
A győriek 24 perc leforgása alatt megalapozták győzelmüket a forduló rangadóján.
Szabályos gólt nem tudott szerezni a Puskás Akadémia az ETO FC ellen szombat este, a győriek így 2–0-s győzelmükkel felléptek a dobogó második fokára, s egy meccsel kevesebbet játszva vesztett pontok tekintetében beérték a listavezető, Nyíregyházán pontokat hullajtó Paksot.
Villámrajtot vett az ETO Felcsúton, még 24 perc sem telt el, már kettővel mentek a győriek Anton Paul és Nadir Benbuali góljával.
A fordulás után az előző három fordulóban már a kispadra szoruló Németh András első NB I-es góljával hálálta volna meg, hogy ezúttal kezdhetett
– egyúttal majd' három év, 952(!) nap után találhatott volna be klubmérkőzésen –,
ám a VAR megfosztotta ettől, az 55. percben szerzett találatát les miatt annulálták...
A tavalyi ezüstérmes így egyelőre első hét idei bajnokijából csak hármat tudott megnyerni ugyanennyi vereség és egy döntetlen mellett, s negatív gólkülönbséggel csak a hatodik helyen tanyázik pillanatnyilag.
(Nyitókép: Facebook/Puskás Akadémia)