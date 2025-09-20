Ft
Tovább tart a Puskás vergődése, az ETO már a tabella csúcsát ostromolja

2025. szeptember 20. 22:16

A győriek 24 perc leforgása alatt megalapozták győzelmüket a forduló rangadóján.

2025. szeptember 20. 22:16
null

Szabályos gólt nem tudott szerezni a Puskás Akadémia az ETO FC ellen szombat este, a győriek így 2–0-s győzelmükkel felléptek a dobogó második fokára, s egy meccsel kevesebbet játszva vesztett pontok tekintetében beérték a listavezető, Nyíregyházán pontokat hullajtó Paksot. 

Villámrajtot vett az ETO Felcsúton, még 24 perc sem telt el, már kettővel mentek a győriek Anton Paul és Nadir Benbuali góljával.

A fordulás után az előző három fordulóban már a kispadra szoruló Németh András első NB I-es góljával hálálta volna meg, hogy ezúttal kezdhetett 

– egyúttal majd' három év, 952(!) nap után találhatott volna be klubmérkőzésen –,

 ám a VAR megfosztotta ettől, az 55. percben szerzett találatát les miatt annulálták...

A tavalyi ezüstérmes így egyelőre első hét idei bajnokijából csak hármat tudott megnyerni ugyanennyi vereség és egy döntetlen mellett, s negatív gólkülönbséggel csak a hatodik helyen tanyázik pillanatnyilag. 

(Nyitókép: Facebook/Puskás Akadémia)

