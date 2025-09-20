Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Újpest Nyíregyháza Kazincbarcika NB I

Történelmi siker: a sereghajtó „Kazincbarcelona” legyőzte az egy magyarral felálló Újpestet, a drukkerek üvöltve kérték számon az edzőt! (VIDEÓ)

2025. szeptember 20. 20:30

Megvan az NB I-idény eddigi legnagyobb meglepetése! Az egyetlen szerzett ponttal sereghajtó Kazincbarcika éppen a hangzatos terveket szövögető Újpest ellen szerezte meg története első élvonalbeli sikerét.

2025. szeptember 20. 20:30
null

Kiesés elől menekülő csapatok nagy napja volt a szombati: az alsóházi Nyíregyháza listavezető Paks elleni pontmentése is bravúr, de a sereghajtó Kazincbarcika Újpest-verése aztán tényleg a vaskos meglepetés kategóriája.

A Kazincbarcika óriási meglepetésre, de abszolút megérdemelten győzte le kapott gól nélkül az Újpestet (MTI/Vajda János)

A veretlenül NB I-éllovas Paks egészen a 86. percig vezetett Nyíregyházán Hahn János félidő utáni gyors találatával, s úgy tűnt, ezzel 6 pontra növeli előnyét a második Ferencváros ellen. Ám a Spartacus a 86. percben a nyári bombaigazolás, Bright Edomwonyi idénybeli negyedik góljával kiegyenlített, rászolgálva ezzel az egy pontra, a szabolcsiak így továbbra is a vonal fölött billegnek. 

De már csak egy ponttal előzik meg 

a Kazincbarcikát, amely óriási meglepetésre éppen a dobogós álmokat szövögető Újpest ellen szerezte meg története első NB I-es győzelmét!

A borsodi csapat kapujában ráadásul Gyollai Dániel gólt sem kapott, így megérdemelten zúghatott a barcikaiak mezőkövesdi „albérletében” a zseniális „Kazincbarcelona, Kazincbarcelona!”-rigmus.

A sikernek külön pikantériát ad, hogy a két klub anyagi lehetőségei köszönőviszonyban sincsenek egymással: a már az NB II-ből is az egyik legkisebb költségvetéssel váratlan bravúrral feljutó Kolorcityvel szemben 

Újpesten a MOL beszállásával pénz, paripa, fegyver, minden rendelkezésre áll, ehhez képest 10 légióssal a kezdőben sem tudtak gólt lőni az eddig egyetlen szerzett pontocskával és 4–12-es gólkülönbséggel álló sereghajtónak, s előző öt bajnokijukból egyet megnyerve dobogó helyett csupán a 7. helyen szerénykednek...

S ha ez nem lenne elég, az UTE ráadásként vasárnap a Magyar Kupából is kizúgott az NB II-es Kecskeméttel szemben, a lila-fehér fanatikusok így a mostani égés után tajtékozva rendelték oda magukhoz Damir Krznar vezetőedzőt...

(Nyitókép: MTI/Vajda János)

