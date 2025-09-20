Történelmi siker: a sereghajtó „Kazincbarcelona” legyőzte az egy magyarral felálló Újpestet, a drukkerek üvöltve kérték számon az edzőt! (VIDEÓ)

Kiesés elől menekülő csapatok nagy napja volt a szombati: az alsóházi Nyíregyháza listavezető Paks elleni pontmentése is bravúr, de a sereghajtó Kazincbarcika Újpest-verése aztán tényleg a vaskos meglepetés kategóriája.

A Kazincbarcika óriási meglepetésre, de abszolút megérdemelten győzte le kapott gól nélkül az Újpestet (MTI/Vajda János)

A veretlenül NB I-éllovas Paks egészen a 86. percig vezetett Nyíregyházán Hahn János félidő utáni gyors találatával, s úgy tűnt, ezzel 6 pontra növeli előnyét a második Ferencváros ellen. Ám a Spartacus a 86. percben a nyári bombaigazolás, Bright Edomwonyi idénybeli negyedik góljával kiegyenlített, rászolgálva ezzel az egy pontra, a szabolcsiak így továbbra is a vonal fölött billegnek.

De már csak egy ponttal előzik meg