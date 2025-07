„Sokkal erősebb lett a keretünk” – Újpesten már két jó minőségű csapatra elég játékos van, cél a dobogó!

Már több mint egy éve annak, hogy új szelek fújnak Újpesten: a Mol-csoport lett a klub tulajdonosa nagyra törő tervekkel, hosszú távú célokkal, köztük azzal, hogy versenyre kelljenek a Ferencvárossal. A „bemutatkozó” idény felemásra sikerült: a téli szünetben csupán három pontra voltak a dobogótól a lila-fehérek, a tavasz viszont már közel sem ment annyira jól, így az edzőváltást követően végül a 7. helyen zártak.

A horvát tréner, Damir Krznar az utolsó három fordulóra érkezett, sikerült veretlenül 5 pontot szereznie a csapattal, nyáron pedig eljött az ideje, hogy teljesen a maga képére formálja az együttest. Az újpestiek bal oldali védője, Gergényi Bence mind a három meccsen pályára lépett (kétszer csereként), majd az összes nyári felkészülési mérkőzésen kezdő volt eddig – nem túlzás tehát kijelenteni, hogy élvezi Krznar bizalmát.

„Az első naptól kezdte nagyon kemény az egész felkészülés, majdnem minden nap kettőt edzünk, amelyek ráadásul majdnem két órásak” – mondta a Mandinernek a védő, aki tavaly nyáron Székesfehérvárról igazolt a IV. kerületbe. – „Van benne futás, labdázás, taktikai dolgok. Szerintem jó állapotban vagyunk. Nagyon örülök neki, hogy bizalmat kapok a főnöktől, próbálok élni is vele.

Az biztos, hogy senkinek nincs bérelt helye, főleg, hogy most már két jó minőségű csapatra elég játékosunk van.

Én sem érzem biztosnak a helyemet, ezért minden edzésen és meccsen próbálok bizonyítani a mesternek.”

Gergényi Bencének fekszik a támadófutball / Fotó: MTI/Purger Tamás

A kispesti nevelésű, de az NB I-ben a ZTE színeiben bemutatkozó védő szerint taktikailag rengeteget lehet tanulni a horvát szakembertől.

„Nagyon sok új dologgal találkoztam, amit más edzőtől még nem hallottam korábban. De emberileg is nagyon normális, nem az a típus, hogy tízből tízszer leüvölti a fejed, ha valamit rosszul csinálsz, hanem türelmesebb. Persze, el tudja engedni a hangját, ha valami nem tetszik neki, de nem állandóan.”

Krznar korábban már beszélt arról, hogy a támadófocit részesíti előnyben, magas letámadással, sok labdabirtoklással.

„Én is inkább támadóbb szellemű balbekknek érzem magam, ez így volt a korábbi helyeimen is, úgyhogy ez éppen nekem való filozófia. Szerintem fekszik a csapatnak is ez a fajta futball, és az edző is próbálta ehhez alakítani a keretet. Egyelőre mindenkinek tetszik ez a stílus. Persze letámadni úgy nem lehet, hogy egyvalaki nem ér oda, mert nem bír már futni, akkor borul az egész, és már nem is éri meg. Rengeteget dolgozunk az állóképességen, az edzéseken is hasonló intenzitással megyünk, mint a meccseken.”

Az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter korábban kijelentette: Újpesten ég és föld a különbség a tavaly nyárhoz képest, így erre az évadra már a dobogó a cél.