„Kicsit olyan volt, mint Ronaldo” – elsírta magát Jota halálakor az NB I-es sztáredző

Távozott az eddigi sportigazgató, Sallói István, az ügyvezető igazgató Mocnek Mária, valamint a kispadra tavasszal beugró vezetőedző, ifjabb Mihalecz István is, akinek a helyére a korábban a Porto, a Sahtar Doneck és az AS Roma asszisztensedzőjeként is dolgozó, legutóbb a Flamengo U20-as gárdájánál ténykedő Nuno Campost nevezték ki. A portugál trénerrel együtt argentin, brazil, szlovén és Costa Rica-i futballista is érkezett a csapathoz, miközben az ismertebb játékosok közül

Sztefanosz Evangelu, Bojan Szankovics, Anderson Esiti, Medgyes Sinan és Sajbán Máté is eligazolt,

Mim Gergelyt – aki az előző bajnokságban nyolc találattal a házi gólkirály volt – viszont a Ferencváros állítólagos érdeklődése ellenére sikerült megtartani, mint ahogy Yohan Croizet is maradt.

Nuno Campos: Jota kicsit olyan volt, mint Cristiano Ronaldo A Zalaegerszeg új vezetőedzője a portugál Pacos Ferreiránál korábban együtt dolgozott a július elején autóbalesetben elhunyt Diogo Jotával. A szakembert letaglózta a Liverpool 28 éves támadójának tragédiája. „Megdöbbentem, amikor edzésre tartva hallottam a hírt. Elsírtam magam – nyilatkozta Nuno Campos a Daily Mailnek. – Mindig emlékezni fogok Jota mosolyára, és arra, hogy mennyire keményen dolgozott és küzdött azért, hogy ilyen magas szintre eljusson. Kicsit olyan volt, mint Cristiano Ronaldo, ő is hihetetlenül kemény munkával építette fel a karrierjét.”

A Zalaegerszeg a felkészülési időszakban legyőzte az NB II-es Ajkát (2–1), a szlovén első osztályú Murát (3–1) és a második ligás NK Beltincit (2–0), valamint az ukrán Olekszandriját (1–0) is, míg az angol Premier League-ből kieső Leicester Citytől a múlt hétvégén 1–0-ra kikapott a Zete Fiesztán. Ez utóbbi találkozót követően a zaol.hu vármegyei hírportál arról kérdezte Nuno Campost, változhat-e még a keret az átigazolási szezon végéig.

„Van egy projektünk, amit szeretnénk megvalósítani. Vannak fiatalok, és lesznek is még, akik ideérkeznek, és ők mind azt szeretnék, hogy a kezdő tizenegy tagjai legyenek. Biztosítani kell a fejlődésüket, ez az ő érdekük és a klubé is, mert ebből egyénileg és klubszinten is profitálni lehet. Szükség van a tapasztalt játékosokra is, őket meg akarjuk tartani. Az a fontos, hogy a csapategységet fent tartsuk” – felelte az 50 éves portugál szakember.

Zalaegerszeg–Leicester City 0–1

A ZTE a bajnoki rajton a szintén tulajdonosváltáson áteső DVSC-t fogadja, utána a DVTK-hoz látogat, majd két európai kupaindulóval játszik, előbb otthon az ETO FC Győrrel, aztán idegenben a Pakssal.

Szeretnénk egy kiegyensúlyozott keretet felépíteni, amely dinamikus és versenyképes csapattá válhat. Ugyanakkor legalább ilyen fontos számunkra a klubkultúra: egy olyan öltözői közeg, ahol az éhség a sikerre, a profizmus és az egység mozgatja az egész csapatot. Ez nem csupán az eredményekről szól, hanem arról, hogy olyan stabil alapokat tegyünk le, amelyek tartósan biztosítják a ZTE fejlődését

– jelentette ki Nuno Campos kinevezésekor Andrés Jornet sportért felelős elnök.

Hogy aztán a kitűzött célokat sikerül-e majd elérni, a jövő eldönti…

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL*

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijelina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

*az NSO alapján

Nyitókép: Facebook / ZTE FC Zalaegerszeg