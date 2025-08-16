Ft
08. 16.
szombat
háború Putyin fegyverszünet Trump

Azért ennél sokkal többet nem lehetett várni

2025. augusztus 16. 08:28

A kommunikáció elindult, a megegyezés esélye továbbra is fennáll, a fegyverszünet lehetősége közelebb van, mint az alaszkai találkozó előtt!

2025. augusztus 16. 08:28

Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel


„Azért ennél sokkal többet nem lehetett várni – a kommunikáció elindult, a megegyezés esélye továbbra is fennáll, a fegyverszünet lehetősége közelebb van, mint az alaszkai találkozó előtt!

Donald Trump és Vlagyimir Putyin mintegy három órát tárgyaltak, a fő téma nyilván az orosz-ukrán háború esetleges lezárása volt, ami egyelőre nem sikerült. Aki ennek drukkolt, most örülhet!

De ez még nem a történet vége, az egyezkedés folytatódik, s amíg van párbeszéd Washington és Moszkva között, addig jobb, mintha nem lenne. Mert ne tévedjünk! A másik verzió kábé az lenne, hogy az USA elengedi az egészet, kifizetteti a számlát az ukránokkal (amit persze átvállalhat az Európai Unió), és így, amerikai támogatás nélkül Putyin katonái tényleg eljuthatnak akár Kijevig. Vagy csak folytatódik az öldöklés!

Az is egyértelmű: ebben a helyzetben az orosz elnöknek is engednie kell. Csakhogy épp ő áll nyerésre, ami nehezíti a helyzetet. Szóval drukkolhatunk tovább egy reális és méltányos, de a harcokat lezáró megegyezésnek, Magyarországnak, illetve Európának is ez lenne az elsődleges érdeke!”

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

DINO54
2025. augusztus 16. 09:39
Miféle fegyverszünet? Kapituláció lesz! Majd. Kacsoh is el van varázsolva, avagy nem ért semmit.
balbako_
2025. augusztus 16. 09:36
Úgy tűnik valóban meg tudtak egyezni. Most ki ki a vállalt feladatát teljesíti a végleges békéhez. Trumpé a nehezebb, mert neki le kell állítani az európai háborús hiénákat és közölni Zelenszkivel, ha életben akar maradni pucoljon Ukrajnából és majd kap Amerika fennhatósága alatti helyen egy biztosnak látszó helyet ahol eléldegélhet a lopott vagyonából. (Ámbár miután gyakorlatilag mindenkinek kínos figura komoly biztosító intézet nem köt vele életbiztosítást) Putyin meg felveszi majd a kapcsolatot a behódolt nyugati vezetőkkel és biztosítja a közös amerikai-orosz cégek nyersanyag és energia ellátását. Így végre tényleg tartós béke lehet.
dimaggio
2025. augusztus 16. 09:30
" A harcnak még nincs vége ." / Leila hercegnő /
gyzoltan-2
2025. augusztus 16. 09:11
Ezek szerint tovább dúl a háború.., az a háború, mely egyáltalán nem ukrán érdekeltségű..! A hadi-hírek akár némi változást is jelezhetnek a következő napokban, más egyéb, jelentősebb eltérések mellett... Zelenszkijék részéről fokozottabb tevékenységet, reakciót várok... -bele is bukhatna, de az ukránokkal szemben nagy a támogatottsága...
