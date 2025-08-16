„Azért ennél sokkal többet nem lehetett várni – a kommunikáció elindult, a megegyezés esélye továbbra is fennáll, a fegyverszünet lehetősége közelebb van, mint az alaszkai találkozó előtt!

Donald Trump és Vlagyimir Putyin mintegy három órát tárgyaltak, a fő téma nyilván az orosz-ukrán háború esetleges lezárása volt, ami egyelőre nem sikerült. Aki ennek drukkolt, most örülhet!

De ez még nem a történet vége, az egyezkedés folytatódik, s amíg van párbeszéd Washington és Moszkva között, addig jobb, mintha nem lenne. Mert ne tévedjünk! A másik verzió kábé az lenne, hogy az USA elengedi az egészet, kifizetteti a számlát az ukránokkal (amit persze átvállalhat az Európai Unió), és így, amerikai támogatás nélkül Putyin katonái tényleg eljuthatnak akár Kijevig. Vagy csak folytatódik az öldöklés!

Az is egyértelmű: ebben a helyzetben az orosz elnöknek is engednie kell. Csakhogy épp ő áll nyerésre, ami nehezíti a helyzetet. Szóval drukkolhatunk tovább egy reális és méltányos, de a harcokat lezáró megegyezésnek, Magyarországnak, illetve Európának is ez lenne az elsődleges érdeke!”