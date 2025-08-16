„Beszélgetni fogok vele” – Szoboszlai csúnyán odaszúrt Szalahnak, amiért az egyiptomi nem passzolt neki (VIDEÓ)

A találkozó után Szoboszlai Dominik az Arena4-nek adott interjút, amelyben kitért a pályán tapasztalt összahangra is. Elmondása szerint több olyan szituáció is adódott, amikor csapattársa, Mohamed Szalah passzolhatott volna neki, ám végül nem tette meg. Külön kiemelendő a Liverpool negyedik találatát megelőző jelenet.

„Tedd a szívedre a kezed, Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi lövésre?” – tette fel a kérdést a csatorna riportere.

Nem csak azelőtt, hanem párszor előtte még ott voltam, de erről majd valószínű beszélgetni fogok vele is”

– válaszolta a magyar válogatott csapatkapitánya. „Fogtok, ilyenkor beszéltek erről?”

„Persze, persze, persze. Minden meccs után mi ketten még inkább többet szoktunk, akár ma, akár holnap. De mindenkivel szoktunk erről beszélgetni, hogy visszanézzük a szitukat, és akkor tudjuk a következőkre, hogy ott a másik” – hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa.

Szalah gólja ide kattintva, a teljes interjú pedig itt megtekinthető: