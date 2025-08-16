„Beszélgetni fogok vele” – Szoboszlai csúnyán odaszúrt Szalahnak, amiért az egyiptomi nem passzolt neki (VIDEÓ)

Szoboszlaiék gólzáporos meccsen győzték le Kerkez volt csapatát az idénynyitón
Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépett pályára a címvédőnél.
Sokadik alkalommal fordult elő a Liverpoolnál, hogy a jobb helyzetben lévő magyar középpályás nem kapta meg a labdát az egyiptomi támadótól.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, a címvédő Liverpool hazai pályán 4–2-re nyert a Bournemouth ellen az angol labdarúgó-bajnokság péntek esti szezonnyitóján. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget, Pécsi Ármin nem volt kerettag.
A találkozó után Szoboszlai Dominik az Arena4-nek adott interjút, amelyben kitért a pályán tapasztalt összahangra is. Elmondása szerint több olyan szituáció is adódott, amikor csapattársa, Mohamed Szalah passzolhatott volna neki, ám végül nem tette meg. Külön kiemelendő a Liverpool negyedik találatát megelőző jelenet.
„Tedd a szívedre a kezed, Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi lövésre?” – tette fel a kérdést a csatorna riportere.
Nem csak azelőtt, hanem párszor előtte még ott voltam, de erről majd valószínű beszélgetni fogok vele is”
– válaszolta a magyar válogatott csapatkapitánya. „Fogtok, ilyenkor beszéltek erről?”
„Persze, persze, persze. Minden meccs után mi ketten még inkább többet szoktunk, akár ma, akár holnap. De mindenkivel szoktunk erről beszélgetni, hogy visszanézzük a szitukat, és akkor tudjuk a következőkre, hogy ott a másik” – hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa.
Szalah gólja ide kattintva, a teljes interjú pedig itt megtekinthető:
Szalahnak is megmutatta, hol a helye.
