Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Beszélgetni fogok vele” – Szoboszlai csúnyán odaszúrt Szalahnak, amiért az egyiptomi nem passzolt neki (VIDEÓ)

2025. augusztus 16. 09:28

Sokadik alkalommal fordult elő a Liverpoolnál, hogy a jobb helyzetben lévő magyar középpályás nem kapta meg a labdát az egyiptomi támadótól.

2025. augusztus 16. 09:28
null

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, a címvédő Liverpool hazai pályán 4–2-re nyert a Bournemouth ellen az angol labdarúgó-bajnokság péntek esti szezonnyitóján. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget, Pécsi Ármin nem volt kerettag. 

Ezt is ajánljuk a témában

A találkozó után Szoboszlai Dominik az Arena4-nek adott interjút, amelyben kitért a pályán tapasztalt összahangra is. Elmondása szerint több olyan szituáció is adódott, amikor csapattársa, Mohamed Szalah passzolhatott volna neki, ám végül nem tette meg. Külön kiemelendő a Liverpool negyedik találatát megelőző jelenet.

„Tedd a szívedre a kezed, Szalah gólja előtt vártad, hogy visszateszi lövésre?” – tette fel a kérdést a csatorna riportere. 

Nem csak azelőtt, hanem párszor előtte még ott voltam, de erről majd valószínű beszélgetni fogok vele is”

– válaszolta a magyar válogatott csapatkapitánya. „Fogtok, ilyenkor beszéltek erről?” 

„Persze, persze, persze. Minden meccs után mi ketten még inkább többet szoktunk, akár ma, akár holnap. De mindenkivel szoktunk erről beszélgetni, hogy visszanézzük a szitukat, és akkor tudjuk a következőkre, hogy ott a másik” – hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa. 

Szalah gólja ide kattintva, a teljes interjú pedig itt megtekinthető: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!