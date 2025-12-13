Ft
háború Háború Ukrajnában Németország orosz-ukrán háború sorkatonaság

Idáig tartott a beetetés: teljesen palira vették a németeket, most mondták el, mire számíthatnak valójában

2025. december 13. 13:25

Még csak most jön a feketeleves.

2025. december 13. 13:25
null

Wolf-Jürgen Stahl, a német Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a sorkatonaság visszavezetését és bizonyos ágazatokban a 48 órás munkahét bevezetését szorgalmazza – számolt be a hírről a Die Welt.

Szerinte a civil és katonai felkészültség támadás esetén nem biztosítható pusztán önkéntes alapon.

Úgy látja, a Bundeswehr képes a védekezésre, de ezt sürgősen javítani kell. A modernizáció nem csak több pénzt igényel, hanem időt is a katonák kiképzésére. Éppen ezért a védelmi iparban is indokoltnak tartja a hosszabb munkaidőt.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Unknown
2025. december 13. 15:26
48 órás munkahét? Igen, természetesen 40 órás munkabérrel.
Szuperszig
2025. december 13. 15:10
Tehát a németek meg akarják támadni az oroszokat?? Nem kéne nekik egy Kindzsal bemutató? Hamburgba Muszkvából, robbanófej nélkül. Csak az időmérés miatt. :-))))
templar62
2025. december 13. 15:05
Protestieren !
templar62
2025. december 13. 15:04
American blődli .
