Idáig tartott a beetetés: teljesen palira vették a németeket, most mondták el, mire számíthatnak valójában

Wolf-Jürgen Stahl, a német Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a sorkatonaság visszavezetését és bizonyos ágazatokban a 48 órás munkahét bevezetését szorgalmazza – számolt be a hírről a Die Welt.

Szerinte a civil és katonai felkészültség támadás esetén nem biztosítható pusztán önkéntes alapon.

Úgy látja, a Bundeswehr képes a védekezésre, de ezt sürgősen javítani kell. A modernizáció nem csak több pénzt igényel, hanem időt is a katonák kiképzésére. Éppen ezért a védelmi iparban is indokoltnak tartja a hosszabb munkaidőt.