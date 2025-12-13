Ft
háború Háború Ukrajnában Németország Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország bank

„Nem lesznek itt se óvodák, se bölcsődék" – elkezdte felkészíteni a lengyeleket a háborúra Tusk védelmi minisztere

2025. december 13. 11:18

Nem sok jóra lehet számítani Lengyelországban.

2025. december 13. 11:18
null

A Tisza lengyel testvárpártja vezette kormány és a háborúpárti európai elit „bomba bankot" akarnak létrehozni az EU-ban, hogy hitelből indulhasson a háborús fegyverkezés – számolt be a hírről a The Times.

A helyzetet csak súlyosbítja, hogy Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter is egy európai újrafegyverkezési bank létrehozását sürgeti.

Szerinte Európának gyorsan és nagy összegben kell fejlesztenie haderejét és a hadiipart. A cél az évi több száz milliárd eurós védelmi hiány pótlása. Lengyelország egy hitelalapú modellt támogat, amely bevonná a magántőkét. „Jelenleg a védelemnek kell az elsődleges prioritásnak lennie. Minden más is nagyon fontos természetesen, de azok közül semmi sem fog megvalósulni. Nem lesznek új utak, új bölcsődék vagy óvodák, ha Európa nem rendelkezik az elrettentéshez szükséges erővel" – mondta a lapnak a lengyel védelmi miniszter.

Nem mindenki gondolkodik így

Németország elutasítja az új közös bank ötletét.

Varsó úgy véli, csak egy erős Európa tarthatja meg az amerikai katonai jelenlétet. Lengyelország továbbra is tart az orosz fenyegetés miatt. Az ország jelentős hadsereggel és határvédelmi beruházásokkal készül a legrosszabbra.

borsos-2
2025. december 13. 11:42
80 év békesség után valami agyrágó bogár szaporodott el Nyugat-európában. Az összes felelős pozícióban lévő politikus egyszeriben idióta háborús őrjöngésbe kezdett?!? 1914 forró nyarán veszítette el ennyire a tisztán látását több európai uralkodó és politikus, amikor minden békés rendezésre irányuló törekvést félre söpörve egymásnak eresztették a hadseregeket. Nagy különbség az, hogy akkor voltak hadseregek. Most nincs, csak vérgőzös idióták harsogják, hogy neki kell menni Oroszországnak, mert nekik akar menni Oroszország... Mi a fasz???!??!
Válasz erre
6
0
stormy
2025. december 13. 11:42
egyszer... csak ki kell seperni a szart. mielőtt késő lesz.
Válasz erre
3
0
Nemmostszülettem
2025. december 13. 11:41
Na jó, itt mindenkinek elment az a csöppnyi esze is… Totál be vannak gőzölve, ezeknek elemi létkérdés, hogy egy következő vh. robbanjon ki.
Válasz erre
4
0
Burdisgarage
2025. december 13. 11:40
Tisza szuverenitás
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!