A Tisza lengyel testvárpártja vezette kormány és a háborúpárti európai elit „bomba bankot” akarnak létrehozni az EU-ban, hogy hitelből indulhasson a háborús fegyverkezés – számolt be a hírről a The Times.

A helyzetet csak súlyosbítja, hogy Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter is egy európai újrafegyverkezési bank létrehozását sürgeti.

Szerinte Európának gyorsan és nagy összegben kell fejlesztenie haderejét és a hadiipart. A cél az évi több száz milliárd eurós védelmi hiány pótlása. Lengyelország egy hitelalapú modellt támogat, amely bevonná a magántőkét. „Jelenleg a védelemnek kell az elsődleges prioritásnak lennie. Minden más is nagyon fontos természetesen, de azok közül semmi sem fog megvalósulni. Nem lesznek új utak, új bölcsődék vagy óvodák, ha Európa nem rendelkezik az elrettentéshez szükséges erővel” – mondta a lapnak a lengyel védelmi miniszter.