Új fejlemények borzolják a kedélyeket Tommy Lee Jones lánya halálának ügyében

Elhunyt Tommy Lee Jones lánya
Mindössze 34 éves volt.
Új információk egészítik ki a korábbi beszámolókat az újév napján történt san franciscói halálesetről. Tommy Lee Jones lánya ügyében a helyszíni intézkedés és az azt megelőző események is a vizsgálat tárgyát képezik.
A hatóságok újabb részleteket erősítettek meg a január elsején, egy san franciscói luxushotelben elhunyt nő ügyében, aki nem más volt, mint Tommy Lee Jones 34 éves lánya, Victoria Jones. A segélyhívás tartalma és a rendőrségi tapasztalatok alapján már a helyszínre induláskor is súlyos kábítószeres túladagolás lehetőségével számoltak.
A TMZ beszámolója szerint Victoriát a Fairmont San Francisco épületében találták holtan hajnali 2 óra 52 perckor. A mentősök a helyszínen megvizsgálták, majd halottnak nyilvánították.
A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett be, ami már önmagában is súlyos állapotra utal.
A San Franciscó-i rendőrség szóvivője a TMZ-nek megerősítette, hogy hajnali 3 óra 14 perckor érkeztek a hotelhez, ahol a mentősök már megállapították a halál beálltát. A halottkém a helyszínen vizsgálódott, az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hivatalos halálok még nem ismert.
A New York Post már jóval árnyaltabb képet rajzol Victoria Jones előéletéről. A lapnak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal.
Elmondása szerint Jones több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, amikor rendőri intézkedésre került sor.
A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg. Szavai szerint:
Ez nagy valószínűséggel fentanillal volt összefüggésben. Ma már minden drog fentanillal szennyezett. A dílerek minden mérőeszközén ott van, mindenbe belekerül.
A New York Post emlékeztetett arra is, hogy Jonesnak csupán az elmúlt évben három letartóztatása volt. Áprilisban Napa megyében kábítószer hatása alatti állapot, kábítószer birtoklása és rendőr akadályozása miatt vették őrizetbe. Májusban Santa Cruz megyében, júniusban pedig ismét Napa megyében került rendőrkézre, utóbbi alkalommal családon belüli erőszak és időskorú bántalmazás gyanújával. Később óvadék ellenében szabadult.
Nyitókép: Kazuhiro NOGI / AFP