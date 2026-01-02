Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tommy Lee Jones kábítószer túladagolás

Új fejlemények borzolják a kedélyeket Tommy Lee Jones lánya halálának ügyében

2026. január 02. 20:20

Új információk egészítik ki a korábbi beszámolókat az újév napján történt san franciscói halálesetről. Tommy Lee Jones lánya ügyében a helyszíni intézkedés és az azt megelőző események is a vizsgálat tárgyát képezik.

2026. január 02. 20:20
null

A hatóságok újabb részleteket erősítettek meg a január elsején, egy san franciscói luxushotelben elhunyt nő ügyében, aki nem más volt, mint Tommy Lee Jones 34 éves lánya, Victoria Jones. A segélyhívás tartalma és a rendőrségi tapasztalatok alapján már a helyszínre induláskor is súlyos kábítószeres túladagolás lehetőségével számoltak.

Új információk kerültek nyilvánosságra Tommy Lee Jones lánya halálának körülményeiről. A hatósági intézkedések részletei is ismertté váltak.
Új információk kerültek nyilvánosságra Tommy Lee Jones lánya halálának körülményeiről. A hatósági intézkedések részletei is ismertté váltak.
Forrás: Facebook / The Mirror

A TMZ beszámolója szerint Victoriát a Fairmont San Francisco épületében találták holtan hajnali 2 óra 52 perckor. A mentősök a helyszínen megvizsgálták, majd halottnak nyilvánították. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban 3-as kódú túladagolás, elszíneződés megjelöléssel érkezett be, ami már önmagában is súlyos állapotra utal.

A San Franciscó-i rendőrség szóvivője a TMZ-nek megerősítette, hogy hajnali 3 óra 14 perckor érkeztek a hotelhez, ahol a mentősök már megállapították a halál beálltát. A halottkém a helyszínen vizsgálódott, az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hivatalos halálok még nem ismert.

Ezt is ajánljuk a témában

Tommy Lee Jones lánya nem volt ismeretlen a rendőrség előtt

A New York Post már jóval árnyaltabb képet rajzol Victoria Jones előéletéről. A lapnak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal. 

Elmondása szerint Jones több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, amikor rendőri intézkedésre került sor.

A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg. Szavai szerint:

Ez nagy valószínűséggel fentanillal volt összefüggésben. Ma már minden drog fentanillal szennyezett. A dílerek minden mérőeszközén ott van, mindenbe belekerül.

A New York Post emlékeztetett arra is, hogy Jonesnak csupán az elmúlt évben három letartóztatása volt. Áprilisban Napa megyében kábítószer hatása alatti állapot, kábítószer birtoklása és rendőr akadályozása miatt vették őrizetbe. Májusban Santa Cruz megyében, júniusban pedig ismét Napa megyében került rendőrkézre, utóbbi alkalommal családon belüli erőszak és időskorú bántalmazás gyanújával. Később óvadék ellenében szabadult.

Nyitókép: Kazuhiro NOGI / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. január 02. 21:31
a halál nem fogad el óvadékot, akármilyen gazdag csemete volt
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. január 02. 21:31
Nem lenne itt ez a cikk, ha az apja nem lenne valaki.
Válasz erre
2
0
Dunhill67
2026. január 02. 21:24
ha most azt mondom,hogy megérdemelte...a torkomnak ugrotok? :)....mert azt mondom...
Válasz erre
3
0
KILÓ
2026. január 02. 20:48
Késő ugyan, de óvadék kifizetése helyett inkább hagyni kellett volna, hogy vállalja a tettei következményét. Helyette luxushotelben újabb drogadag.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!