Új fejlemények borzolják a kedélyeket Tommy Lee Jones lánya halálának ügyében

A hatóságok újabb részleteket erősítettek meg a január elsején, egy san franciscói luxushotelben elhunyt nő ügyében, aki nem más volt, mint Tommy Lee Jones 34 éves lánya, Victoria Jones. A segélyhívás tartalma és a rendőrségi tapasztalatok alapján már a helyszínre induláskor is súlyos kábítószeres túladagolás lehetőségével számoltak.

Forrás: Facebook / The Mirror

A TMZ beszámolója szerint Victoriát a Fairmont San Francisco épületében találták holtan hajnali 2 óra 52 perckor. A mentősök a helyszínen megvizsgálták, majd halottnak nyilvánították.