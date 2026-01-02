Magyar Péter nem bírta ki

Modern rabszolgaság? – Telephelyekre zárva dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló ukrán férfiakat
Ukrán beszámolók szerint cégek telephelyekre zárva dolgoztatják a mozgósítás elől bujkáló férfiakat
Kezdek félni a kellően felhevült tiszás kommentelők gyehennás hatású tüzétől.
„Úgy kell nekem, ugye milyen kár volt elkezdeni Tónit szolgálni? Aki letér az igazak ösvényéről és a hazát elveszejtő, meglopó rezsim sötét erdejébe téved, onnan már csak a jedik fénykardja tudja megmenteni.
Az orbáni sötétség gazemberségeit nagy fénnyel megvilágító 444.hu-val csak nem lehet Magyar Péternek semmi baja, igaz-e? Hát...Sajnos, már oda is kezdenek betüremkedni a NER rohamosztagosai. A félelmetes mobiltelefon pillanat alatt előkerült és Magyar Péter alig leplezetten kifogásolta a 444.hu Facebook-felületén, hogy Bajnai Gordonnak pont most jutott eszébe interjút adnia a HVG-nek.
Ám a 444.hu most nem hagyta magát és elkezdett pikírten cikkezni arról, hogy Magyar Péter immáron egy egyszerű kommentelővel szemben is vitézkedik. A Halálcsillag kormányzójának gonoszsága fogalmazódik meg a cikk »Aki kormányváltást akar, hallgasson az országgyűlési választásokig?« kérdésében. Jaj, most mi lesz? Tóni droidjai elkezdik ostromolni a 444.hu-t? Vagy pusztán csak arról van szó, hogy amit Magyar Péter művel, az olykor már nekik is sok? ”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
