ner magyar péter tóni facebook Nagy Attila Tibor

Magyar Péter nem bírta ki

2026. január 02. 22:54

Kezdek félni a kellően felhevült tiszás kommentelők gyehennás hatású tüzétől.

2026. január 02. 22:54
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Úgy kell nekem, ugye milyen kár volt elkezdeni Tónit szolgálni? Aki letér az igazak ösvényéről és a hazát elveszejtő, meglopó rezsim sötét erdejébe téved, onnan már csak a jedik fénykardja tudja megmenteni.

Az orbáni sötétség gazemberségeit nagy fénnyel megvilágító 444.hu-val csak nem lehet Magyar Péternek semmi baja, igaz-e? Hát...Sajnos, már oda is kezdenek betüremkedni a NER rohamosztagosai. A félelmetes mobiltelefon pillanat alatt előkerült és Magyar Péter alig leplezetten kifogásolta a 444.hu Facebook-felületén, hogy Bajnai Gordonnak pont most jutott eszébe interjút adnia a HVG-nek.

Ám a 444.hu most nem hagyta magát és elkezdett pikírten cikkezni arról, hogy Magyar Péter immáron egy egyszerű kommentelővel szemben is vitézkedik. A Halálcsillag kormányzójának gonoszsága fogalmazódik meg a cikk »Aki kormányváltást akar, hallgasson az országgyűlési választásokig?« kérdésében. Jaj, most mi lesz? Tóni droidjai elkezdik ostromolni a 444.hu-t? Vagy pusztán csak arról van szó, hogy amit Magyar Péter művel, az olykor már nekik is sok? ”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

***

Az ajtónak támaszkodni tilos
2026. január 02. 23:57
A Tisza nácikról ugyanez a véleményem. Fasisztoid, mosottagyú, lincselő csürhe.
Az ajtónak támaszkodni tilos
2026. január 02. 23:55
Vegyétek ki a fejeteket a homokból, Szaros Peti Hitler legjobb tanítványa. Pszihopata, betegesen hatalomra vágyik, manipulál, hazudik, mint Adolf anno.
Hohokam
2026. január 02. 23:38
Nehogy egyszer véletlenül kimondd, hogy "EZ EGY ELMEBETEG, A MOCSOK BANDÁJÁVAL EGYÜTT....". Simlis sunyi szemét.
