Magyar Péter nem bírta ki

„Úgy kell nekem, ugye milyen kár volt elkezdeni Tónit szolgálni? Aki letér az igazak ösvényéről és a hazát elveszejtő, meglopó rezsim sötét erdejébe téved, onnan már csak a jedik fénykardja tudja megmenteni.

Az orbáni sötétség gazemberségeit nagy fénnyel megvilágító 444.hu-val csak nem lehet Magyar Péternek semmi baja, igaz-e? Hát...Sajnos, már oda is kezdenek betüremkedni a NER rohamosztagosai. A félelmetes mobiltelefon pillanat alatt előkerült és Magyar Péter alig leplezetten kifogásolta a 444.hu Facebook-felületén, hogy Bajnai Gordonnak pont most jutott eszébe interjút adnia a HVG-nek.