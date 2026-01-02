Ft
bkv busz budapest

Nem indul jól az újév a BKV-nál: kigyulladt egy busz Budapesten

2026. január 02. 22:17

A busz sofőrje porral oltóval azonnal megkezdte a tűz eloltását.

2026. január 02. 22:17
Január 2-án Budapest XII. kerületében, a Fácános tér közelében kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere – közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

A lángok szerencsére nem terjedtek át az utastérre. A busz sofőrje észlelte a tüzet, és porral oltóval azonnal megkezdte annak eloltását. A kiérkező fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a jármű túlmelegedett alkatrészeit. 

Tavaly nyáron több hasonló eset történt a fővárosban menetrend szerinti buszokkal, ami miatt átfogó vizsgálatot indítottak a BKV járműveivel kapcsolatban, amely komoly hiányosságokat fedezett fel.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

khomeini
2026. január 02. 23:39
karigeri, tudod, mit jelent a felfelé tartott középső ujj?
lendvaiildiko
2026. január 02. 22:49
2025 december 17-én is egy busz zárta el a Kozma utca egyik sávját reggeli csúcsforgalomban. A hátsó motorház fedél felnyitva, erős füst szállt fel. Csak akkor írnak róla, ha lobogó lánggal ég? Erről ugyanis nem számoltak be. Viszont 1 órával meghosszabbította az utazási időmet.....
survivor
2026. január 02. 22:35
Karigeri....🤣
