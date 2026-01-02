Nem indul jól az újév a BKV-nál: kigyulladt egy busz Budapesten

Január 2-án Budapest XII. kerületében, a Fácános tér közelében kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere – közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

A lángok szerencsére nem terjedtek át az utastérre. A busz sofőrje észlelte a tüzet, és porral oltóval azonnal megkezdte annak eloltását. A kiérkező fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a jármű túlmelegedett alkatrészeit.