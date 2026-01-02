Nem indul jól az újév a BKV-nál: kigyulladt egy busz Budapesten

Buszdráma: lezárult a vizsgálat – megdöbbentő hiányosságokra derült fény a BKV buszainál
Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.
A busz sofőrje porral oltóval azonnal megkezdte a tűz eloltását.
Január 2-án Budapest XII. kerületében, a Fácános tér közelében kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere – közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.
A lángok szerencsére nem terjedtek át az utastérre. A busz sofőrje észlelte a tüzet, és porral oltóval azonnal megkezdte annak eloltását. A kiérkező fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a jármű túlmelegedett alkatrészeit.
Tavaly nyáron több hasonló eset történt a fővárosban menetrend szerinti buszokkal, ami miatt átfogó vizsgálatot indítottak a BKV járműveivel kapcsolatban, amely komoly hiányosságokat fedezett fel.
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán
