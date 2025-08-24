„24 óra leforgása alatt három buszon is tűz ütött ki” – elege lett a kerületi polgármesternek a BKK-ból

Böröcz László, Budavár fideszes polgármestere is reagált arra, hogy 24 óra leforgása alatt három buszon is tűz ütött ki a fővárosban. Mint kiderült, az I. kerület vezetője levélben fordult a BKK Igazgatóságához a tűzesetek miatt, mivel ezek egyike a Várnegyedben közlekedő 16-os buszon történt.

A polgármester Facebook-oldalán azt írta, arra a kérte az igazgatóságot, hogy haladéktalanul vizsgálják ki a tűzesetek okait, és az eredményekről tájékoztassák az Önkormányzatot, valamint a nyilvánosságot.

Sőt, amennyiben indokolt, tegyék meg a szükséges műszaki és szervezeti intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében

– tette hozzá.

„A közelgő Szent István-napi ünnepségek előtt különösen fontos, hogy az itt élők és az ide látogatók közlekedésének biztonságát maradéktalanul garantálni tudjuk” – mutatott rá Böröcz.

