08. 14.
csütörtök
busz Szentkirályi Alexandra tűzeset Karácsony Gergely

„Azonnal jöjjön haza nyaralásából!” – Szentkirályi felszólította Karácsonyt és azonnali vizsgálatot követel (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 14:29

24 órán belül a harmadik busz gyulladt ki Budapesten.

2025. augusztus 14. 14:29
null

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK-buszok kapcsán – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán. Arra szólította fel a főpolgármestert: 

intézkedjen, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak.

Szentkirályi Alexandra azt írta csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy a szerdai borzalmas baleset” után csütörtök reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton. Hozzátette: bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de „mellbevágó”, hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

„Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral” – fogalmazott a politikus. Kiemelte: a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy a főpolgármester rendbe tegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.

Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!” – írta a frakcióvezető.

Ahogy arról beszámoltunk, egy harmadik busz is kigyulladt a fővárosban: „A főpolgármester azonnal jöjjön haza nyaralásából és garantálja a budapestiek biztonságát!” – szólította fel újra a főpolgármestert Szentkirályi Alexandra.

(MTI/Mandiner.hu) 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

