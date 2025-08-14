„Azonnal jöjjön haza nyaralásából!” – Szentkirályi felszólította Karácsonyt és azonnali vizsgálatot követel (VIDEÓ)

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK-buszok kapcsán – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán. Arra szólította fel a főpolgármestert:

intézkedjen, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak.

Szentkirályi Alexandra azt írta csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy a szerdai „borzalmas baleset” után csütörtök reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton. Hozzátette: bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de „mellbevágó”, hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.