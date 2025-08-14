„Azonnal jöjjön haza nyaralásából!” – Szentkirályi felszólította Karácsonyt és azonnali vizsgálatot követel (VIDEÓ)

Ez nem Karácsony Gergelyék hete: újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben (VIDEÓ)
A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.
24 órán belül a harmadik busz gyulladt ki Budapesten.
A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK-buszok kapcsán – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán. Arra szólította fel a főpolgármestert:
intézkedjen, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak.
Szentkirályi Alexandra azt írta csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy a szerdai „borzalmas baleset” után csütörtök reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton. Hozzátette: bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de „mellbevágó”, hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.
„Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral” – fogalmazott a politikus. Kiemelte: a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy a főpolgármester rendbe tegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.
„Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!” – írta a frakcióvezető.
Ezt is ajánljuk a témában
Ahogy arról beszámoltunk, egy harmadik busz is kigyulladt a fővárosban: „A főpolgármester azonnal jöjjön haza nyaralásából és garantálja a budapestiek biztonságát!” – szólította fel újra a főpolgármestert Szentkirályi Alexandra.
(MTI/Mandiner.hu)
Ezt is ajánljuk a témában
A József nádor tér közelében gyulladt ki a jármű.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
***