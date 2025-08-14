Folytatódik a budapesti buszdráma: immár a harmadik jármű kapott lángra

A 24.hu értesülései szerint csütörtökön kigyulladt egy újabb busz Budapesten, amely ezzel a közelmúltban bekövetkezett harmadik ilyen eset volt. Ezúttal egy pótlóbusz motorterében keletkezett tűz az Alkotás utcai megállóban. A helyszínre érkező katasztrófavédők gyorsan eloltották a lángokat, és szerencsére a buszon senki sem tartózkodott;

a sofőr biztonságban elhagyta a járművet.

A tűzeset azután történt, hogy szerdán a József Attila utca és a Nádor utca sarkán egy BKV-busz teljesen kiégett, és a lángok átterjedtek egy lakatlan épület homlokzatára is. Csütörtök reggel pedig az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél is hasonló eset történt.