Ez nem Karácsony Gergelyék hete: újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben (VIDEÓ)
A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.
Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.
„Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek.
2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.
A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. Vigyázzunk egymásra.”
A József nádor tér közelében gyulladt ki a jármű.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád
