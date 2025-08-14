Ft
BKV Budapest tűzeset Karácsony Gergely

Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz

2025. augusztus 14. 11:16

Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.

2025. augusztus 14. 11:16
null
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek.

2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.

A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. Vigyázzunk egymásra.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bikfic-0
2025. augusztus 14. 12:19
Ilyen egyszerű az egész. Haladéktalanul meg kell kérni valakit, hogy tegyen meg mindent. Aztán ki kell írni a fészbúkra. Ez a hozzáértés csodákra képes.
Válasz erre
0
0
baronet
2025. augusztus 14. 12:14
Fesd át szivárványosra. Az segít. Meg az pénáját.
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. augusztus 14. 12:13
"Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz" kÁR HOGY NEM ÜLTÉL RAJTA!!😎
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. augusztus 14. 12:11
Miért kell ilyesmivel Gelgel kakaózásának csöndjét megzavarni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!