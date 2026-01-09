Brutális baleset az M3-ason: mutatjuk, mire számíthatnak az autósok

Két jármű ütközött össze péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerületben – tájékoztatott a rendőrség a honlapján. Lezárás miatt torlódásra hívták fel a figyelmet.

Azt írták, az autópálya kivezető szakaszát teljes szélességében lezárták, a gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik. Budapest irányába két sávon halad a forgalom – olvasható a közleményben.