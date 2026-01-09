Brutális baleset az M3-ason: mutatjuk, mire számíthatnak az autósok

Itt az újabb Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a buszok még csúszásban, de a vasúton helyreáll a rend
Javul a helyzet.
Az autópálya kivezető szakaszát teljes szélességében lezárták, a gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik.
Két jármű ütközött össze péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerületben – tájékoztatott a rendőrség a honlapján. Lezárás miatt torlódásra hívták fel a figyelmet.
Azt írták, az autópálya kivezető szakaszát teljes szélességében lezárták, a gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik. Budapest irányába két sávon halad a forgalom – olvasható a közleményben.
Az M3-as autópályán korábban történt baleset miatt a Budapest XIV., Hungária körút (Kacsóh Pongrác felüljáró) és a XV., Szerencs utca között a kifelé haladó forgalmi sávokat a rendőrök lezárták a buszok és a tehergépkocsik elől, a személyautók a Budapest XIV., Rákospatak utcáig vehetik igénybe, itt a gépjárműveket a környező utcákra terelik
– írják a közleményben. Hozzátették, hogy a befelé haladó sávokat megnyitották a forgalom számára, azonban a műszaki mentés miatt időszakosan ismét lezárhatják. Továbbá, a közleményben arra kérik az embereket, hogy válasszanak másik útvonalat.
Az autópályahírek információi szerint, egy személyautó és egy tehergépkocsi karambolozott, utóbbi átszakította az elválasztó betonelemet. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.
(MTI/Mandiner)
