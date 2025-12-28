Ft
Székelyföld tűzeset plébánia

Gyanús tűzesetek Székelyföldön: újabb egyházi ingatlan égett le

2025. december 28. 16:05

Két hónapon belül ez már a harmadik hasonló incidens.

2025. december 28. 16:05
null

Ismét tűz pusztított Kászonjakabfalván: a december 27-ről 28-ra virradó éjszakán teljesen leégett a helyi plébánia csűrje – számolt be az esetről a Székelyhon. Ez mindössze kilenc nappal követte a december 19-i esetet, amikor a templom közvetlen közelében lévő fásszín gyulladt ki és semmisült meg szintén éjszaka, veszélyeztetve magát az egyházi épületet is.

A Nagykászoni Krisztus Király plébánia közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az önkéntes tűzoltók és a gyorsan a helyszínre érkező segítők erőfeszítésének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek.

Ez már a harmadik hasonló incidens két hónapon belül, amely a helyi egyházat vagy a temetőt érinti

– hangsúlyozza a közlemény, amely arra utal, hogy szándékos támadásokról van szó.

Konkrét részleteket ugyan nem közölnek, de kiemelik: ezek az események különösen megterhelő időszakot jelentenek a közösség számára. Reményüket fejezik ki, hogy a hatóságok hatékony fellépése révén nem következnek be további hasonló esetek.

A legutóbbi tűzesetről a Hargita megyei tűzoltóságot és a község vezetését is megkeresték információkért, de egyelőre nem érkezett válasz. Az ismétlődő incidensek miatt egyre erősödnek a szándékos gyújtogatásra utaló gyanúk a helyiek körében.

Nyitókép forrása: Nagykászoni Krisztus Király plébánia

Összesen 4 komment

grenki-2
2025. december 28. 17:52
Ide a rozsdás bökőt hogy az oláhok patkánykodnak velük!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 28. 17:43
Vigyázzatok magatokra is! Talán polgárőrséget kellene szervezni. Bár könnyű innen okoskodni
Válasz erre
1
0
Welszibard
2025. december 28. 16:45
Magyarok! Éjjel látó infrás kamerát felszerelni minden fontosabb magyar középület mellé! Az AUR-osok1918 óta nem nyugszanak, amig minden 1000 éve ott lakó magyart el nem üldöznek. Nem volt nekik elég a 100 éve tartó rablás most még gyújtogatnak is?
Válasz erre
5
0
gabor87
2025. december 28. 16:20
Ha gyújtogatók akkor remélem elkapják és megbüntetik.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!