Gyanús tűzesetek Székelyföldön: újabb egyházi ingatlan égett le

Törvények szorításában, háborús félelemben és katasztrófák árnyékában telt el a határon túli magyar közösségek 2025-ös éve
Felvidéktől Kárpátaljáig jogviták, tragédiák és közösségi válaszok rajzolták ki az évet.
Két hónapon belül ez már a harmadik hasonló incidens.
Ismét tűz pusztított Kászonjakabfalván: a december 27-ről 28-ra virradó éjszakán teljesen leégett a helyi plébánia csűrje – számolt be az esetről a Székelyhon. Ez mindössze kilenc nappal követte a december 19-i esetet, amikor a templom közvetlen közelében lévő fásszín gyulladt ki és semmisült meg szintén éjszaka, veszélyeztetve magát az egyházi épületet is.
A Nagykászoni Krisztus Király plébánia közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az önkéntes tűzoltók és a gyorsan a helyszínre érkező segítők erőfeszítésének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek.
Ez már a harmadik hasonló incidens két hónapon belül, amely a helyi egyházat vagy a temetőt érinti
– hangsúlyozza a közlemény, amely arra utal, hogy szándékos támadásokról van szó.
Konkrét részleteket ugyan nem közölnek, de kiemelik: ezek az események különösen megterhelő időszakot jelentenek a közösség számára. Reményüket fejezik ki, hogy a hatóságok hatékony fellépése révén nem következnek be további hasonló esetek.
A legutóbbi tűzesetről a Hargita megyei tűzoltóságot és a község vezetését is megkeresték információkért, de egyelőre nem érkezett válasz. Az ismétlődő incidensek miatt egyre erősödnek a szándékos gyújtogatásra utaló gyanúk a helyiek körében.
Nyitókép forrása: Nagykászoni Krisztus Király plébánia
Ezt is ajánljuk a témában
Felvidéktől Kárpátaljáig jogviták, tragédiák és közösségi válaszok rajzolták ki az évet.
***