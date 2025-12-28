Gyanús tűzesetek Székelyföldön: újabb egyházi ingatlan égett le

Ismét tűz pusztított Kászonjakabfalván: a december 27-ről 28-ra virradó éjszakán teljesen leégett a helyi plébánia csűrje – számolt be az esetről a Székelyhon. Ez mindössze kilenc nappal követte a december 19-i esetet, amikor a templom közvetlen közelében lévő fásszín gyulladt ki és semmisült meg szintén éjszaka, veszélyeztetve magát az egyházi épületet is.

A Nagykászoni Krisztus Király plébánia közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az önkéntes tűzoltók és a gyorsan a helyszínre érkező segítők erőfeszítésének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek.