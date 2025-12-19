Ft
12. 19.
péntek
Robert Fico európai unió Székelyföld autonómia Orbán Viktor Szlovákia

Akik most teátrálisan kiakadnak a szlovák nacionalisták húzásán, biztosan mindannyian tiltakoztak, amikor 2009. augusztus 20-án nem engedték át a komáromi hídon a magyar államfőt

2025. december 19. 10:46

Nem lenne most miről beszélnünk, ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.

2025. december 19. 10:46
null

„Gondolom akik tavasszal teátrálisan kiakadtak Orbán tihanyi gesztusán, amit Simioni felé intézett, mindannyian gyújtották az őrtüzeket a Székelyföldi Autonómia Napján, akik pedig most teátrálisan kiakadnak a szlovák nacionalisták legújabb húzásán, egészen biztosan mindannyian tiltakoztak, amikor 2009 augusztus 20-án – ugyancsak Fico rendőrei – nem engedték át a komáromi hídon a magyar államfőt.

Amúgy pedig nem lenne most miről beszélnünk, ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.”

Nyitókép: Mandiner/Földházy Árpád

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 19. 12:04
" ......... ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.” Náluk ez nem éri el az ingerküszöböt, csak a jogállamiság mantra!
Válasz erre
2
0
rasputin
2025. december 19. 11:41
statisztarasputin 2025. december 19. 11:32 Tehát akkor mehetett volna szerinted? :D Ki tiltotta meg Sólyomnak hogy menjen Révkomáromba? Bajnai tiltakozott.
Válasz erre
0
3
venge33
2025. december 19. 11:33
Hát igen, úgy látszik, hogy a külhoni magyarság lesz most az áldozat ismét, azért, hogy a tótok és a csehek puszipajtásai maradjanak Magyarországnak...
Válasz erre
0
2
regi-nyarakon21
2025. december 19. 11:31
Egyetértek Schifferrel. Már csak azért is, mert látom, hogy most pottyondi használja ki -szokásához híven - a kedvezőnek tűnő alkalmat egy kis kormány elleni hergelésre, a határon túli magyarok ‘védelme’ érdekében. Tudjuk mennyire őszinte patrióta pottyondi, ennek megfelelő a népszerűsége a határon túli magyarok körében, akik szerencsére nem hülyék. Egyébként is biztos lakmusz a nő, ha ő valaminek örül, az nekünk rossz, ha ő bárkit védelmébe vesz, a kormányt akarja buktatni. Nemcsak nagy hazafi, de igazi gyermekvédő is:)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!