Akik most teátrálisan kiakadnak a szlovák nacionalisták húzásán, biztosan mindannyian tiltakoztak, amikor 2009. augusztus 20-án nem engedték át a komáromi hídon a magyar államfőt

Beneš-dekrétumok: felrobbant a szlovákiai magyar közélet
Szlovákiai magyar politikusok, ifjúsági szervezetek és kutatók is tiltakoznak a történelmi vita büntetőjogi korlátozása ellen.
Nem lenne most miről beszélnünk, ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.
„Gondolom akik tavasszal teátrálisan kiakadtak Orbán tihanyi gesztusán, amit Simioni felé intézett, mindannyian gyújtották az őrtüzeket a Székelyföldi Autonómia Napján, akik pedig most teátrálisan kiakadnak a szlovák nacionalisták legújabb húzásán, egészen biztosan mindannyian tiltakoztak, amikor 2009 augusztus 20-án – ugyancsak Fico rendőrei – nem engedték át a komáromi hídon a magyar államfőt.
Amúgy pedig nem lenne most miről beszélnünk, ha az Európai Unió a jogállamiság és alapjogok védelme keretében bátorkodna szavatolni az őshonos kisebbségek önrendelkezési szabadságát.”
