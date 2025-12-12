Beneš-dekrétumok: felrobbant a szlovákiai magyar közélet

Felvidék.ma: kimondták, amitől a szlovák állam 80 éve retteg

A Felvidék.ma cikke Halász Béla gútai polgármester november végi bejegyzését állítja a középpontba, amely – a portál szerint – „különös fénytörést” kapott a törvény elfogadása után. A lap úgy fogalmaz: Kimondta azt, amitől a szlovák állam 80 éve retteg. Halász ugyanis számszerűsítette, mekkora anyagi kárt okoztak a Beneš-dekrétumok a dél-szlovákiai magyar közösségnek: kiszámította, hogy

a magyaroktól elkobzott földek mai értéke közel 3 milliárd euró,

a kamatokkal együtt pedig meghaladja a 15 milliárd eurót – ami nagyjából Szlovákia éves költségvetésének harmada.

A polgármester arra emlékeztetett, hogy mindez „csak” a földeket jelenti, és akkor még nem beszéltünk az erdőkről, a házakról, a vállalkozásokról, a gépekről, az állatállományról, a bankbetétekről, a kényszermunkáról, az emberi méltóságról. A Felvidék.ma szerint Halász számítása sokakat sokkolt – és indulatba hozta a szlovák értelmiséget is:

a Szlovák Értelmiségiek Szövetsége azonnal cikkben próbálta „fantazmagóriának” minősíteni az egészet, mentegetve a történelmi múltat, és értelmezési háborút indítva arról, pontosan kiket, miért és hogyan érintettek a dekrétumok.

A cikk rámutat: ha a polgármester mindezt a törvény hatálybalépése után írná le, valószínűleg már bűncselekményt követ el, hiszen

de facto azt jelenti, hogy bűncselekmény lesz a Beneš-dekrétumok bírálata vagy megkérdőjelezése.

A szerző szerint ez veszélyes precedens, mert nem népirtás vagy emberiesség elleni bűncselekmény tagadását bünteti, hanem azt, hogy valaki vitassa a hivatalos állami álláspontot.

Ifjúsági szervezetek: szólásszabadság, tudományos szabadság, félelem

A Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (Szmisz) sajtónyilatkozatban reagált a fejleményekre. A nyilatkozat élén ott áll a mondat, amely önmagában is kijelöli a vitáról szóló keretet:

Nem a magyarok üldözésének és kitelepítésének említése legyen bűncselekmény, hanem annak tagadása.

A Szmisz határozottan elutasítja és megkérdőjelezi a módosítást, amely a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikus véleménynyilvánítást büntethetővé teszi. Szerintük ez a törvény nem a történelmi igazságot védi, hanem egy vitatható jogi-politikai narratívát betonoz be, miközben korlátozza a szólásszabadságot és elhallgattatja az érintett közösségeket. A szövetség úgy fogalmaz:

Egy demokratikus jogállamban nem lehet büntetendő az, ha állampolgárok erkölcsi, jogi vagy emberi jogi alapon megkérdőjeleznek történelmi döntéseket.

Hasonló aggályokat fogalmaz meg a Téka – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása nyílt levele, amelyet a Szlovák Nemzeti Tanácshoz intéztek. A Téka mély aggodalmát és tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy a módosítás büntetőjogi szankcióval sújtaná a Beneš-dekrétumokkal és a háború utáni rendezésekkel kapcsolatos kritikai megnyilvánulásokat. Úgy fogalmaznak:

Úgy véljük, a tudományos szabadság indokolatlan korlátozása történik!

A levél szerint a törvény olyan területet akar büntetőjogi eszközökkel szabályozni, amely a történettudomány és a társadalomtudományok természetes terepe:

a történeti események szabad vizsgálata, elemzése, összehasonlítása és értelmezése

A jelenlegi szabályozás ezzel szemben olyan légkört teremt, amelyben fiatal kutatók, doktoranduszok és oktatók kénytelenek öncenzúrát gyakorolni, tartva a büntetőjogi következményektől.

