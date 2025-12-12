Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Benes-dekrétumok: felrobbant a szlovákiai magyar közélet

Beneš-dekrétumok: felrobbant a szlovákiai magyar közélet

2025. december 12. 17:22

A frissen elfogadott szlovák Btk.-módosítás szinte azonnal lavinát indított el a szlovákiai magyar közéletben. A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetősége ellen politikusok, ifjúsági szervezetek és fiatal kutatók is felemelték a hangjukat.

2025. december 12. 17:22


A Beneš-dekrétumok „tagadását” kriminalizáló módosítás ugyan csak néhány sor a szlovák Büntető Törvénykönyv frissen elfogadott salátájában, politikai és erkölcsi súlya azonban messze túlmutat egy technikai paragrafuson. 

A törvényhozás botrányos körülmények között, ellenzéki sípszó és asztalcsapkodás kíséretében hagyta jóvá a csomagot, amely akár fél év szabadságvesztéssel is büntethetővé teszi a második világháborút követően Szlovákiában a viszonyok rendezésére elfogadott dokumentumok tagadását vagy megkérdőjelezését – vagyis gyakorlatilag a Beneš-dekrétumok kritikáját. A döntésre villámgyorsan reagált a szlovákiai magyar közélet: politikusok, ifjúsági szervezetek és fiatal értelmiségiek is jelezték, hogy itt nem egyszerű jogtechnikai finomhangolásról, hanem a szólásszabadság és a történelmi vita elleni frontális támadásról van szó.

A Beneš-dekrétumok körüli vita újra fellángolt: politikusok, kutatók és civil szervezetek is figyelmeztetnek a szlovák törvény veszélyeire.
A Beneš-dekrétumok körüli vita újra fellángolt: politikusok, kutatók és civil szervezetek is figyelmeztetnek a szlovák törvény veszélyeire.
A parlamenti vita órákkal túlnyúlt az eredetileg tervezett időkereten, a voksolás alatt pedig – ahogy arról szintén beszámoltunk – Igor Matovič „A vádlott Gašpar amnesztiát biztosít magának” feliratú táblát tartott a levezető elnök, Tibor Gašpar elé, amiből kisebb dulakodás is lett. 

Végül 76 képviselő szavazott igennel, miközben az ellenzék szerint a módosítás a történelmi vita kriminalizálása, a kormánypártok szerint viszont az államrend védelme érdekében szükséges lépés.

A felvidéki politológus, Tokár Géza a Mandinernek úgy fogalmazott: „Teljesen buta és értelmezhetetlen döntések születtek a dekrétumok terén.” Szerinte önmagában az is homályos jogi kategória, hogy mit jelent a Beneš-dekrétumok kétségbe vonása, miközben a legfeljebb fél éves börtönbüntetés egyenesen elképesztőnek hat abban az időszakban, amikor a kormány máshol épp gyengítette a Btk. szigorát. A szakmai szempontokra – mondja – láthatóan senki sem volt kíváncsi, az egész inkább látványosnak szánt erődemonstráció és példastatuálás, amely azt is előrejelzi, milyen minőségben irányítják az országot.

Tokár szerint a legnagyobb kárvallottak messze nem azok a pártok, amelyek pár hete előcibálták a témát, hanem elsősorban a felvidéki magyarok, hiszen a dekrétumok igazságtalansága a helyi identitás egyik alapeleme. A törvény végrehajtása szempontjából pedig csak rossz forgatókönyvek léteznek:

vagy ignorálják a nyilvánvaló jogsértést, vagy a nevetségesség látszatát felvállalva elhúzódó eljárásokat indítanak ezekben az ügyekben, biztosan kelletlenül.

Pártelnök a karzaton, hatalmi arrogancia a plénumban

Az Új Szó arról számolt be, hogy a parlamenti szavazás idején Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a karzatról figyelte a történéseket. A módosításról úgy nyilatkozott: 

teljesen felháborító, méltatlan és elfogadhatatlan az, amit a parlament megszavazott, és egy olyan helyzetet teremthet, amelyben akár egy történészkonferencia vagy egy dokumentumfilm szervezője is hat hónap szabadságvesztéssel számolhat.

Gubík szerint a folyamat egészére a hatalmi arrogancia a legjobb kifejezés. Emlékeztetett: előbb méltatlan, felháborító megnyilatkozások jelentek meg a politikusok részéről, majd megszületett a 2007-es határozatot megerősítő kormánydöntés, végül pedig a Btk.-módosítás, egy „gumiszabály”, amely az 1945 utáni időszak kritikus értelmezését teszi büntethetővé. A szimbolika szerinte a 2010-es állampolgársági szigorításra emlékeztet: 

gyors, arrogáns és méltatlan eljárás, amely aláássa a jogállamiságba vetett bizalmat.

A pártelnök úgy látja, a módosítás sérti a szólás szabadságát, márpedig a szólásszabadság első generációs emberi jog: az, hogy valakinek nem lehet véleménye a ’45–48 közötti időszakról, aligha állja ki az alkotmányosság próbáját. Reményét fejezte ki, hogy a törvény előbb-utóbb az Alkotmánybíróságon köt ki, és jelezte, hogy a Magyar Szövetség a megfelelő fórumokon – sajtóban és politikai térben – meg fog tenni mindent, ami erejéből telik

Azt is világossá tette: nem hagyják magukat megfélemlíteni, továbbra is vállalják, hogy „Stop kollektív bűnösség, és stop földmutyi!”, és ragaszkodnak a korábban kidolgozott jogszabály-módosító javaslataikhoz.

Horony Ákos: elszabadult indulatok, járulékos veszteségek

Nem maradt csendben a szlovák kisebbségi kormánybiztos sem. Horony Ákos – aki eddig következetesen kerülte a pártpolitikai csatározások kommentálását – Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy a Btk.-módosítás váratlanul benyújtott képviselői módosítási javaslatként került szavazásra, ezért a jogalkotási folyamatban nem volt lehetősége véleményt mondani róla. Szerinte különösen problémás, hogy ilyen érzékeny témában nem kérdezték meg azokat, akiket ez közvetve érinthet, és a pártpolitikai csatározások során elszabadult indulatok hevében egyáltalán nem figyeltek a járulékos veszteségekre.

A kormánybiztos arra is rámutat, hogy a téma a rendszerváltás óta terheli a szlovák–magyar kapcsolatokat, de ez nem lehet indok arra, hogy ne törekedjenek eredményekre a nemzetiségi jogok területén. 

A vitás kérdések feloldásához szerinte nem járul hozzá egy jogszabályba foglalt tilalom, sőt feltehetően a kezdeményezők szándéka szempontjából is kontraproduktív, mert minden egyes esetleges büntetőeljárás újra és újra a figyelem középpontjába állítja majd a kérdést.

Felvidék.ma: kimondták, amitől a szlovák állam 80 éve retteg

A Felvidék.ma cikke Halász Béla gútai polgármester november végi bejegyzését állítja a középpontba, amely – a portál szerint – „különös fénytörést” kapott a törvény elfogadása után. A lap úgy fogalmaz: Kimondta azt, amitől a szlovák állam 80 éve retteg. Halász ugyanis számszerűsítette, mekkora anyagi kárt okoztak a Beneš-dekrétumok a dél-szlovákiai magyar közösségnek: kiszámította, hogy 

  • a magyaroktól elkobzott földek mai értéke közel 3 milliárd euró, 
  • a kamatokkal együtt pedig meghaladja a 15 milliárd eurót – ami nagyjából Szlovákia éves költségvetésének harmada.

A polgármester arra emlékeztetett, hogy mindez „csak” a földeket jelenti, és akkor még nem beszéltünk az erdőkről, a házakról, a vállalkozásokról, a gépekről, az állatállományról, a bankbetétekről, a kényszermunkáról, az emberi méltóságról. A Felvidék.ma szerint Halász számítása sokakat sokkolt – és indulatba hozta a szlovák értelmiséget is: 

a Szlovák Értelmiségiek Szövetsége azonnal cikkben próbálta „fantazmagóriának” minősíteni az egészet, mentegetve a történelmi múltat, és értelmezési háborút indítva arról, pontosan kiket, miért és hogyan érintettek a dekrétumok.

A cikk rámutat: ha a polgármester mindezt a törvény hatálybalépése után írná le, valószínűleg már bűncselekményt követ el, hiszen 

de facto azt jelenti, hogy bűncselekmény lesz a Beneš-dekrétumok bírálata vagy megkérdőjelezése.

A szerző szerint ez veszélyes precedens, mert nem népirtás vagy emberiesség elleni bűncselekmény tagadását bünteti, hanem azt, hogy valaki vitassa a hivatalos állami álláspontot.

Ifjúsági szervezetek: szólásszabadság, tudományos szabadság, félelem

A Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (Szmisz) sajtónyilatkozatban reagált a fejleményekre. A nyilatkozat élén ott áll a mondat, amely önmagában is kijelöli a vitáról szóló keretet:

 Nem a magyarok üldözésének és kitelepítésének említése legyen bűncselekmény, hanem annak tagadása.

A Szmisz határozottan elutasítja és megkérdőjelezi a módosítást, amely a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikus véleménynyilvánítást büntethetővé teszi. Szerintük ez a törvény nem a történelmi igazságot védi, hanem egy vitatható jogi-politikai narratívát betonoz be, miközben korlátozza a szólásszabadságot és elhallgattatja az érintett közösségeket. A szövetség úgy fogalmaz: 

Egy demokratikus jogállamban nem lehet büntetendő az, ha állampolgárok erkölcsi, jogi vagy emberi jogi alapon megkérdőjeleznek történelmi döntéseket.

Hasonló aggályokat fogalmaz meg a Téka – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása nyílt levele, amelyet a Szlovák Nemzeti Tanácshoz intéztek. A Téka mély aggodalmát és tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy a módosítás büntetőjogi szankcióval sújtaná a Beneš-dekrétumokkal és a háború utáni rendezésekkel kapcsolatos kritikai megnyilvánulásokat. Úgy fogalmaznak: 

Úgy véljük, a tudományos szabadság indokolatlan korlátozása történik!

A levél szerint a törvény olyan területet akar büntetőjogi eszközökkel szabályozni, amely a történettudomány és a társadalomtudományok természetes terepe: 

a történeti események szabad vizsgálata, elemzése, összehasonlítása és értelmezése

A jelenlegi szabályozás ezzel szemben olyan légkört teremt, amelyben fiatal kutatók, doktoranduszok és oktatók kénytelenek öncenzúrát gyakorolni, tartva a büntetőjogi következményektől.

csalodtamafideszben
2025. december 12. 18:22
„Szlovákiai magyar politikusok, ifjúsági szervezetek és kutatók is tiltakoznak“ A magyarok tiltakoznak. Szarbán és Kakadu kussol.
Válasz erre
1
1
nuevoreynuevaley
2025. december 12. 18:03
nem letezik szlovakiai magyar kozelet vannak szarban szlovakiai felszopoi, meg a felvideki magyar ertelmiseg, aki szoba se all az elobbiekkel
Válasz erre
0
3
hallgató
2025. december 12. 17:54
A népirtások kutatásának tagadása büncselekménynek számít.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. december 12. 17:43
Nincsennek barátok. csak érdekszövetségek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!