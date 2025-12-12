Ft
Horony Ákos Benes-dekrétumok Szlovákia

Beneš-dekrétumok: megszólalt a szlovák kisebbségi kormánybiztos

2025. december 12. 16:20

Horony Ákos ritkán kommentálja a politikai vitákat, most azonban szükségesnek látta a megszólalást. A Beneš-dekrétumok parlamenti tiltása szerinte olyan hibás döntés, amely nem old meg semmit, viszont annál több feszültséget és bizonytalanságot okoz a kisebbségek körében.

2025. december 12. 16:20
Horony Ákos megszólalása önmagában jelzi, milyen súlyos következményeket lát a Beneš-dekrétumok ügyébe rejtett büntetőjogi módosításban. A szlovák kisebbségi kormánybiztos két éve kerülte a pártpolitikai jellegű ügyeket, következetesen tartva magát ahhoz, hogy feladata a szakmai munka, a kisebbségi jogok mindennapi érvényesítése, és nem a politikai csatározások kommentálása. Most azonban – saját szavaival élve – kivételt kellett tennie.

A kisebbségi kormánybiztos figyelmeztet: a Beneš-dekrétumok kritikájának kriminalizálása nem old meg semmit, viszont növeli a bizonytalanságot a kisebbségek körében.
A kisebbségi kormánybiztos figyelmeztet: a Beneš-dekrétumok kritikájának kriminalizálása nem old meg semmit, viszont növeli a bizonytalanságot a kisebbségek körében.
Forrás: SAMUEL KUBANI / AFP

Beneš-dekrétumok és a politikai „járulékos veszteségek”

Facebook-bejegyzésében Horony kifejtette: már az eljárás módja is problémás volt, hiszen a módosítást váratlanul benyújtott képviselői módosítási javaslatként került szavazásra, ezért nem is volt lehetősége véleményezni azt

Azt is hangsúlyozta, hogy az indulatok elszabadultak, és a politikai küzdelem hevében „nem figyeltek a járulékos veszteségekre”.

A kormánybiztos szerint ez a törvény épp abban a kérdésben alkalmaz tilalmat, amely a rendszerváltás óta folyamatosan terheli a szlovák–magyar kapcsolatokat. Mint írja, ez önmagában sem lehet indok arra, hogy ne törekedjenek továbblépésre, de szerinte a büntetőjogi tiltás épp ellenkező hatást ér el: 

feltehetően a kezdeményezők szándéka szempontjából is kontraproduktív, 

mivel minden egyes eset csak újra napirendre emeli majd a vitát.

Nemzetiségi ügy vagy általános jogsértés?

Horony Ákos bejegyzésében arra is kitért, hogy noha a közbeszéd a szlovákiai magyar közösség felől látja a legsúlyosabb következményeket, a probléma ennél szélesebb. A Földalap ügye körül felmerült visszaéléseket – 

amelyek miatt a háborús rendeletekre hivatkozva ma is érintenek állampolgárokat

– szerinte nem is kisebbségi kérdésként, hanem általánosan emberjogi problémaként kell látni, amely nemzetiségtől függetlenül érinti a polgárokat.

Ezzel együtt a kormánybiztos nem vitatja, hogy a Beneš-dekrétumok történelmi terhe a magyar–szlovák kapcsolatok egyik legérzékenyebb pontja. 

Egy ilyen jogszabály azonban – álláspontja szerint – nem feloldja, hanem mélyíti a megosztottságot, és épp a szakmai párbeszédet teszi lehetetlenné, amelyet ő kormánybiztosi munkájában megpróbált erősíteni.

Nyitókép: Facebook / Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
cirmos
2025. december 12. 16:48
milyen érdekes, hogy az amúgy igen alacsony ingerküszöbű ruszkiügynök szíjjártó nem szólalt meg. ez nektek csak jó, addig sem kell a gyermekvédelemről beszélni!
Válasz erre
0
2
akkkkorki
2025. december 12. 16:48
Nem lennék meglepve, ha Brüsszel keze lenne ebben! Cél. Éket verni a szlovák magyar kapcsolatok közé. Az már túl sok a tetveknek, hogy alakul a cseh, szlovák és magyar tengely! Lengyelek felkészülnek és ha megvagyunk a V4-el, bajban lesznek a nácik!
Válasz erre
2
0
fintaj-2
2025. december 12. 16:45
Nem hallom a Magyar Külügyminisztérium reakcióját!
Válasz erre
2
0
tomekjosef
•••
2025. december 12. 16:43 Szerkesztve
Látni kell a háttérben sunyin, magyarság pártolást imitáló PS (progressziv szlovákia) párt szándékát. A célja, hogy a magyar választókat a maga oldalára csábítsa. Csakhogy a PS olyan mint a magyarországi Magyar Péter Tisza vagy a Fekete Győr András Momentum liberális pártja masszívan nemzet, család ellenes birodalom és háborúpárti párt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!