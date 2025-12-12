Beneš-dekrétumok: megszólalt a szlovák kisebbségi kormánybiztos
2025. december 12. 16:20
Horony Ákos ritkán kommentálja a politikai vitákat, most azonban szükségesnek látta a megszólalást. A Beneš-dekrétumok parlamenti tiltása szerinte olyan hibás döntés, amely nem old meg semmit, viszont annál több feszültséget és bizonytalanságot okoz a kisebbségek körében.
2025. december 12. 16:20
Horony Ákos megszólalása önmagában jelzi, milyen súlyos következményeket lát a Beneš-dekrétumok ügyébe rejtett büntetőjogi módosításban. A szlovák kisebbségi kormánybiztos két éve kerülte a pártpolitikai jellegű ügyeket, következetesen tartva magát ahhoz, hogy feladata a szakmai munka, a kisebbségi jogok mindennapi érvényesítése, és nem a politikai csatározások kommentálása. Most azonban – saját szavaival élve – kivételt kellett tennie.
Beneš-dekrétumok és a politikai „járulékos veszteségek”
Facebook-bejegyzésében Horony kifejtette: már az eljárás módja is problémás volt, hiszen a módosítást váratlanul benyújtott képviselői módosítási javaslatként került szavazásra, ezért nem is volt lehetősége véleményezni azt.
Azt is hangsúlyozta, hogy az indulatok elszabadultak, és a politikai küzdelem hevében „nem figyeltek a járulékos veszteségekre”.
A kormánybiztos szerint ez a törvény épp abban a kérdésben alkalmaz tilalmat, amely a rendszerváltás óta folyamatosan terheli a szlovák–magyar kapcsolatokat. Mint írja, ez önmagában sem lehet indok arra, hogy ne törekedjenek továbblépésre, de szerinte a büntetőjogi tiltás épp ellenkező hatást ér el:
feltehetően a kezdeményezők szándéka szempontjából is kontraproduktív,
mivel minden egyes eset csak újra napirendre emeli majd a vitát.
Nemzetiségi ügy vagy általános jogsértés?
Horony Ákos bejegyzésében arra is kitért, hogy noha a közbeszéd a szlovákiai magyar közösség felől látja a legsúlyosabb következményeket, a probléma ennél szélesebb. A Földalap ügye körül felmerült visszaéléseket –
amelyek miatt a háborús rendeletekre hivatkozva ma is érintenek állampolgárokat
– szerinte nem is kisebbségi kérdésként, hanem általánosan emberjogi problémaként kell látni, amely nemzetiségtől függetlenül érinti a polgárokat.
Ezzel együtt a kormánybiztos nem vitatja, hogy a Beneš-dekrétumok történelmi terhe a magyar–szlovák kapcsolatok egyik legérzékenyebb pontja.
Egy ilyen jogszabály azonban – álláspontja szerint – nem feloldja, hanem mélyíti a megosztottságot, és épp a szakmai párbeszédet teszi lehetetlenné, amelyet ő kormánybiztosi munkájában megpróbált erősíteni.
