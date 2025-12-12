Beneš-dekrétumok: megszólalt a szlovák kisebbségi kormánybiztos

Horony Ákos megszólalása önmagában jelzi, milyen súlyos következményeket lát a Beneš-dekrétumok ügyébe rejtett büntetőjogi módosításban. A szlovák kisebbségi kormánybiztos két éve kerülte a pártpolitikai jellegű ügyeket, következetesen tartva magát ahhoz, hogy feladata a szakmai munka, a kisebbségi jogok mindennapi érvényesítése, és nem a politikai csatározások kommentálása. Most azonban – saját szavaival élve – kivételt kellett tennie.

A kisebbségi kormánybiztos figyelmeztet: a Beneš-dekrétumok kritikájának kriminalizálása nem old meg semmit, viszont növeli a bizonytalanságot a kisebbségek körében.

Forrás: SAMUEL KUBANI / AFP

Beneš-dekrétumok és a politikai „járulékos veszteségek”

Facebook-bejegyzésében Horony kifejtette: már az eljárás módja is problémás volt, hiszen a módosítást váratlanul benyújtott képviselői módosítási javaslatként került szavazásra, ezért nem is volt lehetősége véleményezni azt.