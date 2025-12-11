Megdöbbentő lépés készül Szlovákiában: fél év börtönt adnának azoknak, akik szóvá teszik a magyarokat is érintő sérelmeket

A Mandinernek nyilatkozó Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke szerint nem egyszerű jogtechnikai módosításról van szó, hanem a jogállamiság és a józan igazságérzet nyílt arculcsapásáról. Úgy látja, a kormánypártok nem véletlenül próbálják a végsőkig felpörgetni az eljárást, társadalmi vita, érdemi egyeztetés nélkül. Gubík elsőként a köztársasági elnök felelősségére mutatott rá:
Úgy gondolom, magától értetődő volna, hogy az államfő ne írja alá ezt a törvényt. Néhány hónapja még ő maga is arról beszélt, hogy az utólagos vagyonelkobzásokat le kell állítani, ezért ha következetes szeretne maradni, most is így kellene cselekednie.
Felidézte, hogy Peter Pellegrini 2024-ben maga is úgy fogalmazott: nem szerencsés, ha 80 évvel korábban született dekrétumok alapján vesznek el ma ingatlanokat. Most azonban ugyanaz az államfő azt magyarázza a szlovák rádióban, hogy nem ugyanazt mondta az elnökválasztási kampányban a Beneš-dekrétumokról, mint most a Progresszív Szlovákia (PS), és egyértelművé teszi, hogy nem kíván bocsánatot kérni a jogsértésekért.
Mik a Beneš-dekrétumok?
A Beneš-dekrétumok néven ismert 143 elnöki rendelet a második világháború után határozta meg a csehszlovák állam újjászervezését. Ezek közül 13 közvetlenül a német és magyar kisebbséget érintette, kollektív bűnösséget megállapítva és súlyos jogkövetkezményeket rögzítve. A legfontosabb intézkedések:
- állampolgárság megvonása,
- vagyonelkobzás,
- kényszermunka és internálás lehetősége,
- a tulajdonjogok maradandó korlátozása.
Bár Csehország és Szlovákia ma is a jogrend részeként tartja számon a dekrétumokat, azok több pontja ellentétes a modern emberi jogi normákkal és az EU Alapjogi Chartájával. A rendelkezések máig ható következménye, hogy Szlovákiában az elmúlt években ismét sor került olyan vagyonelkobzásokra, amelyek a történelmi rendeletekre hivatkozva fosztanak meg – köztük magyar – örökösöket földtulajdonuktól.
Az ellentmondás így is szembetűnő: a kampányban még a dekrétumok gyakorlati alkalmazásának leállítását hangsúlyozta, mostanra azonban már azt hangoztatja, hogy a két ország kapcsolata kifogástalan, ezért szerinte nincs helye semmiféle bocsánatkérésnek. Erkölcsi gesztusokról tehát szó sincs – miközben a parlament éppen azon dolgozik, hogy akár büntetőeljárás indulhasson azok ellen, akik kritikát fogalmaznak meg a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban. Gubík szerint mindez nemcsak formailag aggályos: