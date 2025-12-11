Megdöbbentő lépés készül Szlovákiában: fél év börtönt adnának azoknak, akik szóvá teszik a magyarokat is érintő sérelmeket

A szlovák kormánypártok gyorsított eljárásban, egy salátacsomag mélyére rejtve próbálják átnyomni azt a Büntető Törvénykönyv-módosítást, amely akár fél év börtönbüntetéssel is fenyegetné mindazokat, akik a Beneš-dekrétumokhoz kötött háború utáni rendezést nyilvánosan kritizálni merik. A ma7 beszámolója szerint az alkotmányjogi bizottság már jóváhagyta a javaslatot, és ha a koalíción múlik, már az is gyanússá válik, aki kimondja: az úgynevezett „békeszerződések” mögött a kollektív bűnösség elve és jogfosztás állt, amely a szlovákiai magyarokat is sújtotta.

A lapunknak nyilatkozó Gubík László úgy látja: a magyar jogsérelmek Szlovákiában odáig fajultak, hogy a földelkobzások bírálata is fél év börtönt érhet.

Forrás: Facebook / Magyar Szövetség

Bár a politikai kommunikáció rendre azt sugallja, hogy a Beneš-dekrétumok csupán történelmi dokumentumok, a valóság egészen mást mutat. A jogszabályokra hivatkozva az állam az elmúlt években több mint ezer hektárnyi földet kobzott el olyan örökösöktől, akik semmilyen, a korszakhoz köthető jogsértést nem követtek el – pusztán azért, mert a felmenőik nyolcvan évvel ezelőtt egy kollektíven megbélyegzett közösséghez tartoztak. A dekrétumok tehát nem a múlt árnyai: máig aktívan formálják a tulajdonviszonyokat, és a kormány most épp azt készíti elő, hogy már a jogtalanság kimondása is büntethető legyen.