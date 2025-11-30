A cél továbbra is a magyar kisebbség felszámolása – Szlovákiában újból fellángolt a Beneš-dekrétumok körüli vita

Továbbá téves, hogy Lengyelország 123 évig nem volt független, mert a felosztása 1762-ben kezdődött, és 1795-re már csak a sercli maradt. Vagyis a lengyelek jó része 150 éven át idegen hatalom alatt élt, s a végére majdnem eltűnt a nyelv, az identitás, eloroszosodtak, elnémetesedtek. 1918-tól napjainkra mégis hova jutottak.

A magyarok jelentős hányada gondolja felelősnek az országot Trianonért és a második világháborúért.

Vaksága egészen kishitűvé és szolgalelkűvé tette, amelyet a balos kultúra és tudomány nemhogy nem kezel, de gerjeszt.

Gyakran említik például, hogy Magyarország Hitler utolsó csatlósa volt. Azt viszont soha, hogy kik voltak az elsők. Párizsban, Bécsben Hitlert ünneplő tömeg fogadta zászlókkal, önfeledt éljenzéssel. Hovatovább Norvégiában a Führer egy Quisling nevű miniszterelnököt kapott ajándékba díszcsomagolásban, és hát a mai skandináv film noirokban sem csupán a stíl miatt állandó szereplő a náci nagypapa. Országunkkal ellentétben egyébként Szlovákia átengedte a német csapatokat 1939-ben Lengyelország ellen, sőt maga is csatlakozott, mert kedvére való volt ott a csihipuhi.

S hogyan keveredtünk mi a második világháborúba? Az világos volt 1941-ben, hogy ha Hitler Jugoszlávia ellen fordul, Magyarország nem mondhatja újra, hogy nem, mint Lengyelország esetében, mert a német hadigépezet először vele számol le útban a tenger felé. Ám hiába írt Horthy dörgedelmes leveleket Hitlernek, hogy a jugoszlávokkal kötött barátsági szerződést nem szegjük meg, s hiába kilincselt Teleki egy három tényezőből álló jogi érvrendszerrel az angolszászoknál, hogy miért vonulunk be mégis, ha Jugoszlávia már nem létezik (magyar kisebbség védelme),