Még egyszer a Strompová-ügyről

- házasság útján szerzi meg egy másik állam állampolgárságát
- legalább 5 éve él egy másik állam területén és így szerzi meg annak állampolgárságát.
Fentiekre tekintettel Strompová asszony két okból sem veszítette volna el szlovák állampolgárságát, ha felveszi a magyart. Egyrészt 2009 óta (tehát több mint 5 éve) Magyarországon él, másrészt 2014-ben házasságot kötött egy magyar állampolgárral.
Maradjunk annyiban, hogy Viktória Strompová számára mindaddig egyáltalán nem volt fontos a magyar állampolgárság, amíg nem akart a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselőjelölt lenni. Itt ugyanis előfeltétel a magyar állampolgárság.
Minden más csak mellébeszélés.