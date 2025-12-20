Ft
Még egyszer a Strompová-ügyről

2025. december 20. 19:15

Maradjunk annyiban, hogy Viktória Strompová számára mindaddig egyáltalán nem volt fontos a magyar állampolgárság, amíg nem akart a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselőjelölt lenni.

2025. december 20. 19:15
Szotyori-Lázár Zoltán
„Tiszás kommentelők körében nagyot ment az az érvelés, mely szerint Viktória Strompová - annak ellenére, hogy 16 éve Magyarországon él - azért nem vette fel a magyar állampolgárságot, mert akkor elveszítette volna a szlovákot.

Túl azon, hogy ez az érvelés egyben nyílt beismerése annak, hogy Strompová asszony számára a szlovák állampolgárság fontosabb volt a magyarnál, még ráadásul jogilag sem állja meg a helyét.

A szlovák állampolgársági törvény alapján főszabály szerint az a szlovák állampolgár, aki felveszi fel egy másik állam állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságot. Csakhogy ezen főszabály alól léteznek kivételek.

Nem veszíti el fentiek szerint a szlovák állampolgárságát többek közt az, aki

- házasság útján szerzi meg egy másik állam állampolgárságát 

- legalább 5 éve él egy másik állam területén és így szerzi meg annak állampolgárságát.

Fentiekre tekintettel Strompová asszony két okból sem veszítette volna el szlovák állampolgárságát, ha felveszi a magyart. Egyrészt 2009 óta (tehát több mint 5 éve) Magyarországon él, másrészt 2014-ben házasságot kötött egy magyar állampolgárral.

Maradjunk annyiban, hogy Viktória Strompová számára mindaddig egyáltalán nem volt fontos a magyar állampolgárság, amíg nem akart a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselőjelölt lenni. Itt ugyanis előfeltétel a magyar állampolgárság.

Minden más csak mellébeszélés.

Arra viszont továbbra is keressük a választ, hogy egy 16 éve Magyarországon élő - és immáron magyar állampolgársággal rendelkező - felvidéki magyar nőt mi késztet arra, hogy vezetéknevét továbbra is a szlovák helyesírás szeirnt "-ová" végződéssel használja.”

