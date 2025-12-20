Még egyszer a Strompová-ügyről

„Tiszás kommentelők körében nagyot ment az az érvelés, mely szerint Viktória Strompová - annak ellenére, hogy 16 éve Magyarországon él - azért nem vette fel a magyar állampolgárságot, mert akkor elveszítette volna a szlovákot.

Túl azon, hogy ez az érvelés egyben nyílt beismerése annak, hogy Strompová asszony számára a szlovák állampolgárság fontosabb volt a magyarnál, még ráadásul jogilag sem állja meg a helyét.