Akcióba lépett a kormány: minden károsultnak segítenek – garantált a kifizetés (VIDEÓ)

„A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt megvéd a kormány” – írta Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton kijelentette, hogy az agrár-ipari cégnek minden érintett károsultat ki kell fizetnie és ennek megtörténését a kormány garantálja is.