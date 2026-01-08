Akcióba lépett a kormány: minden károsultnak segítenek – garantált a kifizetés (VIDEÓ)

A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben
A visegrádi országok szerint a gazdák pénzét és megélhetését áldozná fel az uniós agrárpolitika.
„A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt megvéd a kormány” – fogalmazott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Az ügyben hétfőn nyilatkozott Nagy István agrárminiszter is. „A Bászna Gabona Zrt határidőre nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit” – magyarázta el a problémát a miniszter, utalva az elmaradó kifizetésekre.
Nagy István kijelentette, hogy a mihamarabbi törlesztések érdekében az agrárminisztérium vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.
„A tisztes munka árát meg kell fizetni” – fogalmazott a miniszer.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP