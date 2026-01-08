Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nagy márton nagy istván bászna gabona zrt gabona nemzetgazdasági miniszter

Akcióba lépett a kormány: minden károsultnak segítenek – garantált a kifizetés (VIDEÓ)

2026. január 08. 14:16

„A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt megvéd a kormány” – fogalmazott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

2026. január 08. 14:16
null

„A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt megvéd a kormány” – írta Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton kijelentette, hogy az agrár-ipari cégnek minden érintett károsultat ki kell fizetnie és ennek megtörténését a kormány garantálja is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyben hétfőn nyilatkozott Nagy István agrárminiszter is. „A Bászna Gabona Zrt határidőre nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit” – magyarázta el a problémát a miniszter, utalva az elmaradó kifizetésekre.

Nagy István kijelentette, hogy a mihamarabbi törlesztések érdekében az agrárminisztérium vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

„A tisztes munka árát meg kell fizetni” – fogalmazott a miniszer.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 08. 15:04 Szerkesztve
A kormány fizet a Fideszes tulaj meg büntetlenül zsebrevágja és visszaoszt belőle.. Mi meg Nagy Marci kormányzati ostoba malacpofa disznóságát simán nyeljük be? Szerintem a mi kontónkra a kormány ilyen pénzkiemelőgépet csak ne múködtessen!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 08. 14:36
Bajnai károsultjait is a Fidesz kártalanította, de azért kell nekünk a Tisza, mint egy falat kenyér...DDD
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!