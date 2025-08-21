Buszdráma: lezárult a vizsgálat – megdöbbentő hiányosságokra derült fény a BKV buszainál

Egy nap, három kigyulladt busz Budapesten – szakértő: ezt már nem magyarázza a véletlen
Veszélyben az utasok? Szakértő szerint öreg és rosszul karbantartott a budapesti buszflotta.
Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt napokban több busz is kigyulladt Budapest belvárosában. Az eseteket követően Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést hajtott végre, amely aggasztó végeredménnyel járt – olvasható a kormányhivatal közleményében.
A BKV négy telephelyén tartott vizsgálatok során a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérték fel.
„Komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény.” Az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból.
Ezen felül a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást.
Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.
A leggyakrabban előforduló hibák az olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota voltak. Ezen felül rendszeresen előfordult a porral oltó hiánya, amely nagyban hozzájárulhat a tűzesetek előfordulásához.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert
