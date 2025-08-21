Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
BKV műszakilag telephely busz vizsgálat állapot kormányhivatal

Buszdráma: lezárult a vizsgálat – megdöbbentő hiányosságokra derült fény a BKV buszainál

2025. augusztus 21. 10:36

Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

2025. augusztus 21. 10:36
null

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt napokban több busz is kigyulladt Budapest belvárosában. Az eseteket követően Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést hajtott végre, amely aggasztó végeredménnyel járt – olvasható a kormányhivatal közleményében.

A BKV négy telephelyén tartott vizsgálatok során a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérték fel.

„Komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény.” Az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból.

Ezen felül a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást.

Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A leggyakrabban előforduló hibák az olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota voltak. Ezen felül rendszeresen előfordult a porral oltó hiánya, amely nagyban hozzájárulhat a tűzesetek előfordulásához.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

***

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 21. 11:54
Köszi Geri ! ÉN villamoson utazom...
Válasz erre
0
0
Janika50
2025. augusztus 21. 11:47
Számomra is megdöbbentő. Mármint az, hogy találtak 22% megfelelőt. Ezen csak az elméletieskedő bürokraták lepődnek meg. Igaz napjainkra már ők vannak döntő túlsulyban. Tisztelet a kivételnek, semmihez nem értenek. Modern világunkban már nem papirokat lobogtatnak, hanem fényképeznek, filmeznek. Egész nap. És azt hiszik, -mert ez van beléjük sulykolva a liberális=komcsi keltetőkbe- hogy ettől bármi is megváltozik. Ha változik, az még a mainál is hitványabb lesz. A BKV-ból csak akkor lesz megfelelő üzem, ha először lenullázzák. Az összes semmirekellő, ingyenélő főnököt szélnek eresztik, -menjen erősittse a konkurenciát- újra szervezik és a korábbi parazitákat a közelébe sem engedik az újnak.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. augusztus 21. 11:37
Ne pofázzatok bele, Gelgel majd ezt is megoldja!
Válasz erre
2
0
auditorium
2025. augusztus 21. 11:37
A BKV-nek biztos van igazgatòsága, igazgatója, akinek a járművek állapotának rendszeres vizsgálata és karbantartásának elrendelése a feladata ? Avagy tévedek ?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!