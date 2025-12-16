Adatszivárgási botrány: kiszállt a NAIH a Tisza Párthoz

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Ukrajnába is kerülhettek érzékeny adatok.
Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kiszállt a Tisza Párt központjába.
Ismert, a hatóság még október 6-án hivatalból értesült a TISZA Világ applikációt érintő potenciális adatvédelmi incidensről, ezért másnap hivatalból hatósági ellenőrzést indított Magyar Péter pártjával szemben, „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének tárgyában” .
Az akkori adatvédelmi incidensben csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra – írta a NAIH a Mandiner megkeresésére korábban küldött válaszában.
A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is – tette hozzá lapunk megkeresésére Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke.
A november elején kipattant, mintegy 200 ezer felhasználót érintő adatszivárgás ügyét
– mely során érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, azoknak letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak – a NAIH a már korábban megkezdett eljárás keretében vizsgálja. Ennek lehetett egy újabb lépése az, hogy személyesen is megjelentek Magyar Péterék pártjának központjában.
Emlékezetes, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében, melyből olyan személyes adatok kerültek illetéktelenek kezébe, mint
Felmerült az a a kérdés is, hogy miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A Mandiner korábban úgy értesült, hogy a kiszivárgott listán rajta van az ukrán Andriy Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik, amit LinkedIn profilja is bizonyít.
Az pedig, hogy neve fellelhető a kiszivárgott listán,
alátámaszthatja, hogy tesztelte a Tisza applikációját: a Tisza Világot.
Továbbá az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.
A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy
robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek.
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.
Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.