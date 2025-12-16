Adatszivárgási botrány: kiszállt a NAIH a Tisza Párthoz

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is – tette hozzá lapunk megkeresésére Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke.

A november elején kipattant, mintegy 200 ezer felhasználót érintő adatszivárgás ügyét

– mely során érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, azoknak letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak – a NAIH a már korábban megkezdett eljárás keretében vizsgálja. Ennek lehetett egy újabb lépése az, hogy személyesen is megjelentek Magyar Péterék pártjának központjában.

Emlékezetes, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében, melyből olyan személyes adatok kerültek illetéktelenek kezébe, mint