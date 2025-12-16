Ft
Adatszivárgási botrány: kiszállt a NAIH a Tisza Párthoz

2025. december 16. 14:41

Ukrajnába is kerülhettek érzékeny adatok.

2025. december 16. 14:41
null

Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kiszállt a Tisza Párt központjába.

Október óta vizsgálódnak

Ismert, a hatóság még október 6-án hivatalból értesült a TISZA Világ applikációt érintő potenciális adatvédelmi incidensről, ezért másnap hivatalból hatósági ellenőrzést indított Magyar Péter pártjával szemben, „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének tárgyában” .

Az akkori adatvédelmi incidensben csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra – írta a NAIH a Mandiner megkeresésére korábban küldött válaszában.

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is – tette hozzá lapunk megkeresésére Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke.

A november elején kipattant, mintegy 200 ezer felhasználót érintő adatszivárgás ügyét

– mely során érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, azoknak letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak – a NAIH a már korábban megkezdett eljárás keretében vizsgálja. Ennek lehetett egy újabb lépése az, hogy személyesen is megjelentek Magyar Péterék pártjának központjában.

Ukrán szál

Emlékezetes, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében, melyből olyan személyes adatok kerültek illetéktelenek kezébe, mint

  • a felhasználók teljes neve,
  • lakcíme,
  • az email címe,
  • az érintett választókerület,
  • a regisztráció időpontja,
  • sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

Felmerült az a a kérdés is, hogy miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

A Mandiner korábban úgy értesült, hogy a kiszivárgott listán rajta van az ukrán Andriy Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik, amit LinkedIn profilja is bizonyít. 

Az pedig, hogy neve fellelhető a kiszivárgott listán,

alátámaszthatja, hogy tesztelte a Tisza applikációját: a Tisza Világot.

Továbbá az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy

robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. 

A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. december 16. 16:18
Nem értem, miért tombol MP, előre egyeztetett időpont volt. A naih már ment volna korábban is, de nem volt megfelelő az időpont a tiszának:-))))
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 16:15
Hát pont ideje volt.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. december 16. 15:58
Nem tudom mit hisztiznek, ez csak a NAIH. Az ukránokat jobban megszívatták.
Válasz erre
1
0
Dorset Naga
2025. december 16. 15:38
A HVG fórumán is megy a hiszti. Nagyon jó olvasni azt a sok álomvilágban élő idiótát.
Válasz erre
3
0
