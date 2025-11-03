Vizsgálja az adatvédelmi hatóság a Tisza eddigi legsúlyosabb adatbotrányát

A már megkezdett hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – tájékoztatta lapunkat a Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke.

Ahogy vasárnap beszámoltunk róla, hétvégén 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe,

az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.