hatósági vizsgálat Tisza Párt Magyar Pérer Péterfalvi Attila applikáció NAIH

Vizsgálja az adatvédelmi hatóság a Tisza eddigi legsúlyosabb adatbotrányát

2025. november 03. 16:02

Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.

2025. november 03. 16:02
null

A már megkezdett hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – tájékoztatta lapunkat a Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke.

Ahogy vasárnap beszámoltunk róla, hétvégén 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, 

az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy a hatóság elnöke válaszában emlékeztetett, a NAIH október 6-án hivatalból értesült a TISZA Világ applikációt érintő potenciális adatvédelmi incidensről, ezért másnap hivatalból hatósági ellenőrzést indított Magyar Péter pártjával szemben, „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének tárgyában.” 

Az akkori adatvédelmi incidensben csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra.

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.

Péterfalvi Attila mostani megkeresésünkre közölte: a hatósági ellenőrzés jelenleg folyamatban van. 

A hatóság a legfrissebb sajtóhírekben foglaltakat is ezen eljárás keretében vizsgálja.

A ellenőrzés lefolytatásának határideje hatvan nap, a NAIH ezen belül dönt arról, hogy az ügyben indokolt-e adatvédelmi hatósági eljárás megindítása.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

