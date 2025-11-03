Vizsgálja az adatvédelmi hatóság a Tisza eddigi legsúlyosabb adatbotrányát

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.
A már megkezdett hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – tájékoztatta lapunkat a Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke.
Ahogy vasárnap beszámoltunk róla, hétvégén 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe,
az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.
A NAIH hivatalból vizsgálódik.
Ahogy a hatóság elnöke válaszában emlékeztetett, a NAIH október 6-án hivatalból értesült a TISZA Világ applikációt érintő potenciális adatvédelmi incidensről, ezért másnap hivatalból hatósági ellenőrzést indított Magyar Péter pártjával szemben, „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének tárgyában.”
Az akkori adatvédelmi incidensben csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra.
A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.
Péterfalvi Attila mostani megkeresésünkre közölte: a hatósági ellenőrzés jelenleg folyamatban van.
A hatóság a legfrissebb sajtóhírekben foglaltakat is ezen eljárás keretében vizsgálja.
A ellenőrzés lefolytatásának határideje hatvan nap, a NAIH ezen belül dönt arról, hogy az ügyben indokolt-e adatvédelmi hatósági eljárás megindítása.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán