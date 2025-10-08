Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hatósági ellenőrzés Tisza Párt Péterfalvi Attila applikáció adatszivárgás NAIH

Döntött az adatvédelmi hivatal: hatósági ellenőrzés indult a Tisza legújabb adatbotránya kapcsán

2025. október 08. 13:44

A NAIH hivatalból vizsgálódik.

2025. október 08. 13:44
null

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból értesült a potenciálisan bekövetkezetett adatvédelmi incidensről az erről szóló sajtóbeszámolókból – írta megkeresésünkre NAIH a Tisza Párt applikációját érintő adatszivárgás kapcsán, amelynek során csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra.

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.

Ezt is ajánljuk a témában

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az ügy kapcsán válaszában írta: 

október 6-án a NAIH hivatalból hatósági ellenőrzést indított 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában.”

A hatósági ellenőrzés lezárultáig azonban a Hatóság nem tud további információval szolgálni – írta Péterfalvi.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!